YENİLGİNİN UZÜNTÜSÜ SÜRÜYOR!

U21 Süper Ligi’nde geçen hafta sahasında D.G. Sivasspor’u yenerek morallenen sarı kırmızılılar, deplasmanda Antalya karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. Murat Uçkun’un öğrencileri rakibine yenilerek puan tablosunda 8. sıraya geriledi.



Kötü bir yenilgi aldıklarını söyleyen altyapı sorumlusu Murat Uçkun, “Rakip karşısında kazanmak için her şeyi yaptık ama bazen futbolda bu tür durumlar da olabiliyor. Belki biraz da beceriksizliğimiz söz konusuydu. Tabi bunlar mazeret olmaz, rakibimize yenildik. Kötü oynayıp yenilseydik belki bu kadar üzülmezdim. Ancak her şeyi yapıp yenilmek biraz üzüyor insanı. Tabi nihayetinde bu bir yenilgi. Futbolda olağan bi sonuç. Bizim amacımız skordan çok iyi futbol. Bunu başardığımıza inanıyorum. İnşallah sahamızda Kasımpaşa’yı yenip bu maçı telafi etmek istiyoruz” diye konuştu.