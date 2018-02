Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına Kasımpaşa maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ravcı, ilerleyen haftalarda korkulu rüya görmemek için sahalarındaki maçı kazanmak istediklerini söyledi.



“Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz”

Kasımpaşa maçını kazanmak istediklerini belirten Ravcı, “Yenilgi kelimesini kullanmak istemiyoruz. Ama futbolda yenilmek de yenmek de berabere kalmak da var. 3 sonuca açık bir oyun ama biz içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz. Geçen hafta bizim açımızdan talihsiz bir mağlubiyet yaşadık. En kötü ihtimalle beraberlikle bitirebileceğimiz, hatta galip gelebileceğimiz maçı kendi ellerimizle rakibe armağan ettik. Bu konuda şapkamızı önümüze indirip düşünmemiz gerekiyor. Çünkü zor maçlar bizi bekliyor” dedi.



“Ligi ateşten gömleğe çeviriyor”

Küme düşme ve şampiyonluk mücadelesinin ligi ateşten gömleğe çevirdiğini de dile getiren Ravcı, “Devre arasında bütün takımların takviye yaparak güçlenmesi ikinci yarının çetin geçeceğini gösteriyor. Küme hattında bulunan takımların ve şampiyonluğa oynayan takımların durumu ligi ateşten gömleğe çeviriyor. Bu durumun böyle olacağını ligin ilk yarısında biliyorduk. Ama biz iyi bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var. Her ne kadar transfer döneminde ikinci yarı birçok şek konuşulsa da mevcut oyuncularımıza her zaman güvendik. Çünkü mevcut puanları onlar topladılar. İki takviyemiz oldu. Onlarda eminim ki; takımımıza güç katacaklar. Kasımpaşa maçı diğer karşılaşmalar gibi bizim için son derece önemli. Onlarında iyi bir ekip olduğunu biliyoruz. Zor ve güzel bir maç olacak. Daha sonraki haftalarda korkulu rüya görmemek için kendi evimizde kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com