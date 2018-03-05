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YENİLGİ FUTBOLUN DOĞASINDA VAR

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından bir açıklama yaptı. Yenilgi ile ilgili olarak, “Bunlar futbolun doğasında var” diyen Özdilek, taraftarı sağduyulu olmaya da çağırdı.

YENİLGİ FUTBOLUN DOĞASINDA VAR

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından bir açıklama yaptı. Yenilgi ile ilgili olarak, “Bunlar futbolun doğasında var” diyen Özdilek, taraftarı sağduyulu olmaya da çağırdı.

busabahh
busabahh
05 Mart 2018 Pazartesi 14:01
YENİLGİ FUTBOLUN DOĞASINDA VAR

Atiker Konyaspor'un sahasında 1-0 mağlup olduğu Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, şuanda gelen tepkileri anlayışla karşıladığını belirterek, taraftarı sağduyulu olmaya davet etti.

KENDİNİZE GÜVENİYOR MUSUNUZ?

Bir basın mensubunun, "Kendinize güveniyor musunuz Konyaspor'un bu noktadan kurtulacağı konusunda?" sorusuna Mehmet Özdilek, "Ben geldiğimden beri hep ifade ettim. Bu cenderenin üzerine çıkamadık. Mücadelenin içerisinde olduk. İşler sıkıntılıyken insanların reaksiyonunu algılayabiliyorum. Bunlar futbolun doğasında var. Ama önemli olan buradan çıkabilmek. 10 haftalık bir süreç var. Burada biraz daha sağduyulu olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa insanların söylemlerine saygıyla karşılık veriyorum" şeklinde cevap verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ -  Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÖzdilekYeni MalatyasporAtiker Konyaspor
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