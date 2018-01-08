08 Ocak 2018 Pazartesi

Yenilere kiralama modeli!

Yeni Malatyaspor’da devre arası çalışmaları sürerken, kadroya yapılan genç oyuncu transferlerin başka takımlara kiralanacağı öğrenildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:49
Yenilere kiralama modeli!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig takımı Elazığspor'dan Berk Yıldız, TFF 2. Lig ekibi Mersin İdmanyurdu'ndan Gökhan Akkan ve TFF 3. Lig ekibi Düzyurtspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna katmıştı. Bu 3 futbolcu dün sarı-kırmızılı takımın Antalya kampına giderek çalışmalara başladı. Genç oyunculara henüz resmi sözleşme imzalatılmazken, son durumlarına teknik direktör Erol Bulut’un bakacağı ve ona göre karar verileceği öğrenildi. Berk’in Teknik Direktör Erol Bulut’un Elazığspor’dan da öğrencisi olduğu ve Bulut’un transfer listesinde de bulunduğu belirtildi. Bulut’un onay verdiği isimlere uzun soluklu sözleşme yapacak kulüp, bu oyuncuları başka takımlara kiralık gönderecek. 

HABER MERKEZİ

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