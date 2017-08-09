“YENİ BİR TAKIMIZ DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Kariyerinde birçok Avrupalı kulübün forması bulunan Aly Cissokho, Malatya’daki ilk izlenimlerini ve takımdaki çalışmalarını antrenmanı takip eden gazetecilerle paylaştı. Takıma sonradan katılmasına rağmen fiziksel olarak iyi durumda olduğunu aktaran siyahî yıldız, farklı bir ligde oynamak istediği için Malatya’yı seçtiğini söyledi.

Başkan Gevrek ile yaptığı görüşmenin kendisini Türkiye’ye gelmeye ikna etmeye yettiğini aktaran tecrübeli yıldız, “Takıma bilindiği üzere geç katıldım. Fizik olarak iyiyim ve gün geçtikçe gücüm de artıyor. Öncelikle diğer oynadığım ülkelerden sonra yeni projeye girişmek istedim. Başkanımızla konuştuktan sonra bu projenin çok olumlu ve iyi bir proje olacağını düşünerek Yeni Malatyaspor’a geldim. Türkiye ligini Fransa ve İngiltere’de top oynarken takip ediyordum. Türkiye futbolu sadece benim tarafımdan değil, tüm dünyadan takip edilen, buraya gelen diğer yabancı oyuncularla, yeni projelerle ve taraftarların coşkusuyla her yerde bilinen bir lig.” dedi.

Yeni Malatyaspor’un ciddi bir yapılanma içersinde olduğunu aktaran Aly, “Burada futbola ciddi bir heyecan olduğunu gördüm. Henüz yeni bir takımız ve bazı eksikliklerimiz var. İyi bir kadro ve hocayla çalışıyoruz. Zaman geçtikçe iyi daha iyi bir takım olacağız. Şu an herkesin ilgisi çok iyi” şeklinde konuştu.

“BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR”

Sarı kırmızılı takımın bir başka yeni transferi Turgut Doğan Şahin ise şu an sadece uyum sürecini atlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, Süper Lig’e tam olarak hazır olmadıklarını söyledi. Şahin, “Yeni Malatyaspor bu yıl Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi. Sezon hazırlıklarımızda bir aydır devam ediyor. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Aslında ben takıma geç katılmama rağmen kamp çalışmalarında arkadaşlarımın birbiriyle uyumlu olduğunu gördüm. Kampın gayet iyi geçtiğini onlarla da konuştum. Şuan takım içerisindeki ortam gayet iyi. Süper Lig’e tam hazır olamasak da biraz daha vaktimizin olduğunu düşünüyorum. Bu zaman içerisinde daha çok çalışıp hazırlanacağız. Ankara’da oynadığımız kupa maçlarında skor pek ilgilendirmese bile bizim açımızdan oyun olarak iyi oynadık. Son oynadığımız müsabakada oyun ve mücadele yönünden hocamız şuan memnun. Bu hafta ligin ilk maçına çıkacağız. İnşallah hem taraftarlarımıza, hem medyaya ve tüm camiaya güzel futbol izlettirebilmek için çalışıyoruz. İnşallah sezonumuz iyi bir şekilde başlar. Gol bulma yollarındaki sorun illaki çözülecektir. Gelecek transferlerimiz de olacak ama bu uyum sorunu diyebilirim. Şuan birbirini tanımayan futbolcular var. Öteki transfer edilecek arkadaşlarımızda geldiği zaman uyum sorununu da biran önce çözdüğümüzde ceza sahası içerisinde iyi işler yapacağımızı düşünüyorum.” Şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ