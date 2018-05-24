Yeniler “Süper” bitirdiler!

Spor Toto Süper Lig'e geçen sezon çıkan Göztepe, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor, bu yıl topladıkları 141 puanla ligin yeniden 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995'ten bu yana, alt ligden gelip sezon boyunca toplamda en fazla puana ulaşan ekipler oldu. Spor Toto 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 2 sırayı alan Sivasspor ve Yeni Malatyaspor ile play-off finalinde Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük kuran Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de başarılı sonuçlara imza attı. Ligin yenilerinden Göztepe ile Sivasspor, 34 haftalık periyodu 49'ar puanla, Yeni Malatyaspor ise 43 puanla bitirdi.

SON 24 YILIN EN İYİ ÜÇLÜSÜ

Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezon toplam 141 puana ulaştı. Bu performans, 1994-1995'ten bu yana 24 sezonda Süper Lig'e yükselen üç takımın puan toplamlarına göre en başarılısı oldu. Bu üç ekibin puan ortalaması 47 olarak gerçekleşti. Daha önce en iyi performans, 2012-2013'te toplamda 135, ortalamada 45 puana ulaşan Akhisar Belediyespor-Elazığspor-Kasımpaşa üçlüsüne aitti.