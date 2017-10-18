18 Ekim 2017 Çarşamba

‘Yeni’den görev dağılımı!

10 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen kongrede iş başına gelen Adil Gevrek yönetimi, yaklaşık 1,5 yıllık sürede istifa eden yöneticilerden boşalan yerlere ve görevlere yeni isimleri getirdi.

17 Ekim 2017 Salı 11:47
‘Yeni’den görev dağılımı!

  Adil Gevrek başkanlığında İstanbul’da toplanan Yeni Malatyaspor yönetimi, geçmişte istifa eden yöneticilerin yerlerine yedek listeden yenilerini alırken, boşalan görev ve sorumluluklara da bazı isimleri dahil etti. Sarı kırmızılı takıma en son genel sekreter Baki Budakoğlu, sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti. Yönetim kurulu, hafta sonu İstanbul’da Fenerbahçe maçı öncesi toplanarak, yeni görev dağılımı yaptı. Süper Lig ekibi Malatyaspor’da kulüp başkanı Adil Gevrek başkanlığında oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

15 İSİMDEN 7’Sİ BAŞKAN!
  Adil Gevrek-Başkan, Aziz Yalçınkaya-İkinci Başkan, Burak Çakır-Genel Sekreter, Mehmet Koçyiğit-Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan, Erdal Gündüz-Basın Sözcüsü Ve Asbaşkan, Seyit Aybak-Asbaşkan, Müslüm Boztaş-Asbaşkan, Ahmet Perk-Asbaşkan, Mehmet Maden-Altyapı Sorumlusu, Gökhan Çelik-Futbol Şube Sorumlusu, Nusret Çaylak-Reklam Ve Pazarlama Sorumlusu, Remzi Uğur-Tesis, Stat Ve Taraftar Sorumlusu, Suat Tekin-Genel Kaptan, Hamit Sürmeli-Proje Ve Yatırım Sorumlusu, Hüseyin Bayhan-Halkla İlişkiler Sorumlusu.  15 kişilik yeni görev dağılımında 7 ismin başkan, asbaşkan ve ikinci başkan olarak görevlendirilmesi ise dikkat çekti. 

HABER MERKEZİ
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