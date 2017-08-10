Yeni Malatyaspor alt yapısının antrenman sahası sorunu yenilenen sentetik yüzeyle birlikte kısmen de olsa çözüme kavuşturuluyor. 2005 yılında dönemin Malatyaspor Kulüp Başkanı Hikmet Tanrıverdi tarafından yaptırılan ve o tarihten itibaren bir daha yenilenmeyen sentetik çim saha artık ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti.

15 GÜN İÇİNDE KULLANILIR HALE GELECEK

Normalde sağlık açısından 8 yılda bir değişmesi gereken suni çim sahayı 12 yıl sonra değiştiren Adil Gevrek yönetimi, çalışmalara 1 hafta önce başlamıştı. Eski zemin tamamen sökülürken, yerine keçe konularak üzerine sentetik çim serimi başladı. 15 gün sonra yeniden antrenmanlara açılacak tesis, sporcu sağlığı açısından da daha esnek ve kullanabilir olacak. Yeni suni çim serim çalışmalarını yerinde takip eden alt yapı koordinatörü Levent Doğandemir, uzun zamandır kangren olmuş bir soruna çözüm oldukları için yönetime teşekkür etti.

DOĞANDEMİR: ALT YAPININ TÜM YÜKÜNÜ BU SAHA ÇEKİYOR

Doğandemir tesisler ve alt yapıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bizim için gerçekten zor bir dönem oluyor. Liglerin başlama arifesinde antrenmanlarımızı üniversitede yapıyoruz. Tabi yapılan güzel çalışmaları gördükçe ailelerden ve sporcularımızdan anlayış bekliyoruz. 10-15 gün içinde yenilenen sahamız hazır olacak. Burada 7 kategori ve futbol okulumuz 1 yıl boyunca sayısız idman yapıyor. Haliyle alt yapının tüm yükünü çeken bir sahamız. Sağlıklı hale getirilmesi zeminin düzeltilmesi alttan yetişecek sporcularımız için çok önemliydi. Yönetim kurulumuza ve sorumlu yöneticimize teşekkür ediyoruz.”

FATİH AVCI