23 Aralık 2017 Cumartesi

Yeni Stattaki temizlik sorunu ulusal medyayı ayağa kaldırmıştı: “Sorumlu olduğumuz alanlar ter temiz”

Yeni Malatya Stadyumunun temizliğini yapan firmanın sorumlusu Hakan Sabır, tek amaçlarının Malatyalılara temiz bir ortamda maç seyrettirmek olduğunu söyledi.

22 Aralık 2017 Cuma 11:38
Yeni Stattaki temizlik sorunu ulusal medyayı ayağa kaldırmıştı: “Sorumlu olduğumuz alanlar ter temiz”

  Hizmete girmesine rağmen bazı eksikliklerden kaynaklı sıkıntıların yaşandığı Yeni Malatya Stadyumunda, temizlik işini yürüten firmanın yetkilisi Hakan Sabır, çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Geçtiğimiz haftalarda temizlik konusunda yaşanan sıkıntıların aşılmaya başladığını belirten Sabır, “Yeni stadyumumuz hizmete girdikten sonra bazı eksikleri vardı, bu eksikler gün ve gün gideriliyor. Burada en büyük sorunlardan biri de temizlikti. Bu görev bize verildikten sonra mevcut durum doğrultusunda elimizden geleni yaptık, ancak su ve benzeri sıkıntılar ne yazık ki bizi de bazen etkiledi. Buna rağmen tam mesaiyle çalışmalarımızı eksiksiz yürütmeye gayret ettik her zaman. Gelinen nokta itibariyle stadımız bizim görevli olduğumuz alanları baz aldığımızda tertemiz durumda” dedi.

HER GÜN DENETİM VAR
  Sabır, Yeni Malatya Stadyumunun dev bir kompleks olduğunu ve günün 24 saati canlılığın yaşandığını da belirterek, “Burası devasa bir kompleks. Dolayısıyla 24 saat canlılığın olduğu bir yer. Belirlenen görev alanlarımızı her daim temiz ve kullanılır halde tutmak için belirlenen mesai saatleri içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben firma yetkilisi olarak her gün temizlik yapılan yerleri geziyor ve denetliyorum. Malatyalılara temiz bir mekanda maç izletmek en önemli görevimiz” diye konuştu.

İHA
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