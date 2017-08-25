25 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Yeni statta yeni tarih: Bursaspor maçına... İnanalım mı?

Malatya’da hazır olmasına rağmen elektronik bilet sistemi altyapısı kurma çalışmalarının uzaması nedeniyle yeni stadyumun henüz kullanıma açılmaması futbolseverlerin tepkisini çekti.

25 Ağustos 2017 Cuma 13:28
Yeni statta yeni tarih: Bursaspor maçına... İnanalım mı?

  Eksiklerinden dolayı Süper Lig’in 3. haftasında da kapılarını açamayan Malatya Stadyumu'nda, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar tamamlandı. TFF’nin belirlediği 29 kriteri de yerine getirdiği belirtilen Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin stadyumu futbol oynamaya hazır bir duruma getirdiği, yol çalışmalarının da büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi. Tribün düzenlemesi, soyunma odalarının kapasitesinin yükseltilmesi, stat giriş-çıkış yolları gibi işlerin tamamlanmasının ardından gözler elektronik bilet sistemi altyapısı işini yürüten federasyona çevrildi. TFF ekibinin altyapısı için 30 bin metre kablo döşediği elektronik bilet sisteminde en zorlu ve zaman alan, kontrol odalarının hazırlanması işinin ise en az 20 gün daha süreceği belirtildi. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’deki ilk hafta ve 3. hafta maçına yetişmeyen stadın, ligin 5. haftasına yetiştirileceği belirten yetkililerin, konuyla ilgili sarı-siyahlı kulübü de bilgilendirdiği ifade edildi.

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