Yeni Malatyaspor’un İnönü Stadı’nın zeminini bahane ederek İstanbul’da bazı maçlarını oynama düşüncesi gözleri yine 27 bin 44 kişilik Malatya Stadyumu’na çevirdi. Yeni statta çalışmaların son durumu hakkında bilgiler veren Malatya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, mevcut yüklenici firmanın işi bitirmesiyle stadı TOKİ’nin devralacağı daha sonra bakanlık vasıtasıyla kendilerine teslim edileceğini söyledi. Fındıklı tüm bu süreçte maç oynanacak net tarihi yeni stadın zemininin oturmasına bağladı.

“NİSAN SONU - MAYIS BAŞI GİBİ MAÇ OYNANABİLİR”

Stada erken girilmesi halinde zeminin kullanılamayacak hale geleceğini aktaran Sadi Fındıklı, “Tüm Malatyalılar gibi biz de stadın bakanlımız tarafından teslim alınıp, bize verileceği günü bekliyoruz. Stat yapılırken ilk aşamada görülemeyen bazı eksiklikler oluyor, projede olmayan, ya da sonradan revize edilen işler çıkıyor. Bunlar locaların bölünmesinden, soyunma odalarına kadar diğer eksiklikleri oluşturuyor. Şu anda mevcut firma kendi üzerine düşen işleri bitirmek üzere. Ancak bu demek değil ki hemen stadı bakanlığımız ya da Toki devralır almaz burada maç oynanacak. Her şeyden önce zemin konusu var. Mevsim itibariyle çimlerin canlanıp kök salmaları, üzerinde top oynanacak seviyeye gelmesi çok önemli. Şu an ki çimlerimiz rulo çimler, biyolojik ritimleri gereği kış aylarında çalışmıyor. Bahar aylarında çimler kök salınca zemin oturacak. Tabi sadece zemin üzerinden gitsek bile sezon sonunu bulmuş oluyoruz. Zaten bakan bey de böyle istiyor. Öyle tahmin ediyorum ki Nisan sonu Mayıs başı gibi belki bir iki son maç yeni statta oynatılabilir. Antalya, Kayseri, Mersin hatta Galatasaray bile erken girmesinden dolayı sıkıntı yaşadı. Hatta uzmanlar eğer erken girilirse zemin yeniden değişebilir diyorlar. Stadyumun bitmesi bu neden biraz zaman alabilir. Mevcut sahamız İnönü Stadı’nın ağır tonajlı makinelerle kar temizliği yapılması sonucu drenaj sistemi çöktü. Artık balçık oluyor ve çimler de çalışmıyor. Tabi yeni stattan dolayı artık bakım da yapılmıyor stadın her bölümünde sıkıntı yaşanıyor. Burada temennimiz Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk yolunda bazı maçlarını yeni statta oynayabilmesidir.” Şeklinde konuştu.

FATİH AVCI