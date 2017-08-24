24 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Yeni stat yine hayal kırıklığı!

Antalya maçına yetişeceği açıklanan Malatya Stadyumu her türlü çalışmaya rağmen yine hafta sonu oynanacak maça hazır hale getirilemedi. Yeni Malatyaspor Kulübü yazılı bir açıklama yaparak, Antalyaspor maçının İnönü Stadı’nda olacağını bildirdi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:11
Yeni stat yine hayal kırıklığı!

  Antalya maçının oynanacağı stat Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından açıklandı. Yeni stadın passolig işlemlerinin bitirilemediği için maçın İnönü Stadı’nda oynanacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Yeni Stadyumda denetimlerini tamamlamış olmakla beraber, TFF ve UEFA kriterleri ölçüsüyle belirlenen işletimsel eksikliklerin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığı ve maç oynanmasına uygun hale getirildiği fakat Futbol Federasyonu tarafından kontrolörlüğü yapılan e-bilet sisteminin tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Büyük bir sorumluluk alarak Antalyaspor maçının yeni stadyumda oynanması için zamanla yarışan ve gerekli eksiklikleri tamamlayan Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederek; 26.08.2017 tarihinde saat 19:45 da oynanacak olan Yeni Malatyaspor – Antalyaspor müsabakasının Malatya İnönü Stadında oynanacağı hususunu kamuoyuna saygıyla sunarız.”

DÜNYA YILDIZLARI 5 LİRAYA!
  Sarı kırmızılı kulüp adına yapılan açıklamada ayrıca maçın bilet fiyatları da belirlendi. Karşılaşmanın biletleri bugünden itibaren satışa çıkacak. Süper Lig için oldukça düşük tutulan biletler Kale arkaları 5, Maraton 10, Kapalı Tribün 15 TL olarak açıklandı. Antalyaspor’un kadrosunda olan Nasri, Eto’o ve Menez gibi yıldızları sadece 5 liraya izleyebilecek futbolseverlerin karşılaşmanın biletlerini 2 gün içinde tüketmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ
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