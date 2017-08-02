Son olarak geçtiğimiz hafta Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devri gerçekleşen ve maç oynanabilmesi için giderilecek eksikliklerin Büyükşehir tarafından yapılması kararlaştırılan statta henüz loca bölme, elektronik reklam alanları, soyunma odalarının kapasite artırımı gibi çalışmalara başlanmadığı görüldü.

Dev komplekste ulaşım konusunda UEFA’nın ve TFF’nin koyduğu 3 ayrı yol şartı da henüz sağlanabilmiş değil. İnönü Üniversitesinin doğu çıkışındaki sinyalizasyonlu kavşağın iptal edilip, yerine Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak köprülü kavşağın çalışması ise yeni başladı. Kavşak için yol temel atma seviyesine getirilirken, stadın güney doğu bölümünde yer alan ve çevre yoluyla bağlantısını sağlayacak düşük kotlu alanda ise dolgu çalışması sürüyor. Çevre yoluna paralel, TFF Antrenman Sahalarının hemen üstünden geçen ve stada ulaşımın sağlandığı tek yol olan tek şeritli tali yolda ise genişletme çalışmaları sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışmada ise istinat duvarı örülerek bu alan çevre yoluna eşit bir şekilde genişletiliyor. Trambüs direklerinin elektrik aksamları sökülürken, çevre yolunun 3 şerit olan kapasitesinin böylelikle 5 şeride çıkarılması hedefleniyor. Toplu taşıma ile stada ulaşacak vatandaşlar, yolun o bölümünden stada merdivenler vasıtasıyla girebilecek. Ligin başlamasına 10 gün kala stadın Osmanlıspor maçına yetişip yetişmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

İHA