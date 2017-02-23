23 Şubat 2017 Perşembe

Yeni stat için ilk kez net bitirilme süresi açıklandı...İşte maç oynanacak tarih!

Yeni Malatyaspor’un Elazığ derbisi başta olmak üzere, Göztepe ve Eskişehirspor maçlarını oynamak istediği Malatya Stadyumu’nun inşasını yapan müteahhit firma yetkilisi Erdoğan Büber, koltuk ve çatı işinin bitmek üzere olduğunu belirterek, maç oynanabilecek net tarihi açıkladı.

23 Şubat 2017 Perşembe 17:09
Yeni stat için ilk kez net bitirilme süresi açıklandı...İşte maç oynanacak tarih!

  İsmi henüz belli olmayan yeni stadyumda artık sona geldiklerini belirten yüklenici firma yetkilisi Erdoğan Büber, koltuk ve çatı montajı işini bitirmek üzere olduklarını, kalan diğer işlerin de kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Yaptığı açıklamada Malatya’ya oldukça modern bir stat teslim edeceklerini belirten Büber, “Yeni stadımızda çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Stadımız her şeyiyle Malatya’ya yakışır bir stat olacak. Tribün ve çatı montajını bitirmek üzereyiz artık. Diğer işleri de kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Havalar bu şekilde giderse 1 ay içerisinde stadımızı teslim ederiz. Bu önemli yapı en ince ayrıntısına kadar büyük bir ustalık gerektiriyor. Personelimizle birlikte büyük bir özveriyle elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza kimsenin şüphesi olmasın. Burası bizim memleketimiz, dolayısıyla kendi işimizi yapıyoruz burada. Tabi buranın teslimiyle ilgili bir bürokratik süreç var. Bu süreç nasıl işler, ne kadar sürer kestirmek zor. Ancak 1 ay sonra futbol oynanmasına engel teşkil edecek bir durumun olacağını sanmıyorum. Malatyamıza her şeyiyle oldukça modern bir stat teslim edeceğiz İnşallah” diye konuştu.

FATİH AVCI
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