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YENİ STADYUMDA TAKTİK ÇALIŞTI

Süper Lig’in 29. haftasında Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında A. Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maça yeni stadyumda taktik çalışarak hazırlandı.

YENİ STADYUMDA TAKTİK ÇALIŞTI

Süper Lig’in 29. haftasında Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında A. Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maça yeni stadyumda taktik çalışarak hazırlandı.

12 Nisan 2018 Perşembe 15:28
YENİ STADYUMDA TAKTİK ÇALIŞTI

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman tam kadro yapılırken, futbolcular A. Alanyaspor maçında oynayacakları sistemi çalıştı. Geçen hafta M. Başakşehir maçında sahaya çıkan 11'den sadece Rahman-Azubuike değişikliğine giden Erol Bulut’un, takımı cumartesi günü klasik sistem ve kadroyla çıkaracağı öğrenildi. Çift kale maçı basına kapatan Erol Bulut’un özellikle kanat organizasyonlarında hedef ortalar ve orta sahayı kalabalık tutma konusunda futbolcularını uyardığı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı son antrenmanla A. Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 12.04.2018 15:36
Anahtar Kelimeler:
Erol BulutEvkur Yeni MalatyasporAlanyaspor
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