19 Temmuz 2017 Çarşamba

Yeni stadın localarını büyükşehir düzenleyecek

Malatya’ya yeni yapılan stadyumun loca düzenlemesi işini Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı belirtildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:32
Yeni stadın localarını büyükşehir düzenleyecek
  Projeden kaynaklı bazı eksiklikleri bulunması nedeniyle henüz yeni sezona yetişip, yetişmeyeceği netlik kazanmayan Malatya Stadyumu'nda locaların düzenlenmesi işini Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı paylaşıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından localarının düzenlenmesi ve bazı eksik işlerinin tamamlanması için 6 milyon TL’lik ek bütçe çıkarılan yeni stadyumda, Büyükşehir Belediyesi’nin loca işini yürüteceği, turnikelerin uygun hale getirilmesi işinin ise TFF tarafından yapılacağı ifade edildi.
Stattaki eksiklerden dolayı henüz loca ve kombine satışı yapamayan sarı-siyahlılar, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalara başlamasının ardından yeni sezon kombine ve loca satışlarına başlayacağı öğrenildi.
Yeni stadyumda locaların bölünmesi ile birlikte, soyunma odalarının kapasitelerinin arttırılması, elektronik reklam alanlarının yapılması, acil tahliye merdivenlerinin yeniden düzenlenmesi, basın ve protokol tribünlerinin ayrılması gibi işlerin de yeni sezon öncesi tamamlanması gerekiyor.
İHA
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