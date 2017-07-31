31 Temmuz 2017 Pazartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Yeni stadı incelediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta açılışını gerçekleştireceği Yeni Malatya Stadyumu'nun bu tarihe yetiştirilmesi için çalışmalar sürerken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci statta incelemelerde bulundu.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:05
Yeni stadı incelediler

  1 yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne kiralanan stadın mevcuttaki 40 kalem eksiğinin tamamlanıp, sezonun ilk maçına yetiştirilmesi çalışmaları sürerken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci çalışmaları yerinde görmek için dev komplekse bir ziyaret gerçekleştirdi. Çalışmaları yürüten firma yetkilisinden brifing alarak son durumu öğrenen Tüfenkci, 5 Ağustos’taki açılışa kadar eksikliklerin tamamlanması talimatı verdi. Bakan Tüfenkci’ye ziyaretinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan eşlik etti. 

İHA
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