1 yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne kiralanan stadın mevcuttaki 40 kalem eksiğinin tamamlanıp, sezonun ilk maçına yetiştirilmesi çalışmaları sürerken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci çalışmaları yerinde görmek için dev komplekse bir ziyaret gerçekleştirdi. Çalışmaları yürüten firma yetkilisinden brifing alarak son durumu öğrenen Tüfenkci, 5 Ağustos’taki açılışa kadar eksikliklerin tamamlanması talimatı verdi. Bakan Tüfenkci’ye ziyaretinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan eşlik etti.

İHA