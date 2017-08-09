Temeli 2012 yılında atılan ve iki yüklenici firmayla tamamlanabilen, ancak plandaki eksiklikler nedeniyle henüz tam olarak hazır hale getirilemeyen Malatya stadyumunda müsabaka oynanması için gerekli koşulların yerine getirilmediği ve bundan dolayı Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçını eski stadında oynayabileceği belirtildi.

TFF heyeti tarafından incelenen stadyumda eksik görülen bazı noktaların acil olarak tamamlanması yönünde Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’ne rapor sunulduğu, sarı-siyahlı kulübün de yol ve soyunma odaları gibi eksiklikleri de içeren 29 kriteri tamamlamak için çalışmalara başladığı ifade edildi.

Federasyon yetkilileri tarafından belirlenen 29 kriterlik eksikler listesi başlıca şu maddelerden oluşuyor:

‘Protokol ve basın tribünü düzenlemesi, yayıncı kuruluş canlı yayın alt yapısı, misafir ve ev sahibi takım soyunma odalarının 16 olan koltuk ve dolap sayılarının 25’e çıkarılması, hakem soyunma odalarındaki 1 adet olan duş sayısının 3’e çıkarılması, stat giriş ve çıkış yollarının hazır hale getirilmesi.’

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nden edinilen bilgiye göre, stadın TFF yetkilileri tarafından yarın bir kez daha incelenerek, son durumuna göre maç oynanıp oynanamayacağına karar verilecek.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda ise sarı siyahlı-kulübün, Osmanlıspor maçı için Mart 2018’e kadar müsabaka oynanabilir belgesi bulunan İnönü Stadı’nı hazırlayacağı belirtildi.

İHA