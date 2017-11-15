15 Kasım 2017 Çarşamba

Yeni stada gidiş-gelişi işkence olmaktan çıkaracak kavşakta son durum! Ayaklar dikildi, sıra bağlantıda!

27 bin 44 kişilik Malatya Stadyumu’na geliş ve gidişleri kolaylaştıracak, sıkışan trafik akışını rahatlatacak köprülü kavşak inşaatı devam ediyor. Haziran 2017’de başlanan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, köprünün ayakları dikildi. Sezon sonuna yetiştirilmesi planlanan kavşak inşaatında yan yolların dolgu ve istinat duvarları ise bitmek üzere.

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:33
Yeni stada gidiş-gelişi işkence olmaktan çıkaracak kavşakta son durum! Ayaklar dikildi, sıra bağlantıda!

  Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’deki yeni mabedi olan 27 bin 44 kişilik Malatya Stadyumu, bu sezon Bursaspor maçıyla birlikte hizmet vermeye başlasa da ulaşım konusunda taraftarlara ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Stadın bağlantı yollarının sadece genişletilmiş tali yollardan yapılması, çevre yoluna çıkış bölümlerinde 1,5 – 2 kilometrelik kuyruk oluştururken, Turgut Özal Tıp Fakültesi, İnönü Üniversitesi ve Elazığ yönlü ulaşım da ciddi aksamalar yaşanıyor.

HEDEF BU SEZON İÇERSİNDE FAALİYETE GEÇİRMEK
  Maç günleri yaşanan bu sıkıntıları giderebilmek için Malatya – Elazığ güzergahının doğu kısmına, stadın güney doğu bölümünde yer alan çevre yolu üzerine inşa edilen köprülü kavşak bu sıkıntıları tamamen çözecek. Köprülü kavşak inşaatı hızla yükselirken, proje de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. İlk kez BUSABAH’ın görüntülediği kavşakta yapım hızı süratle ilerliyor. Köprünün iki ucu tamamen bitirilip dolgu işlemi yapılırken, orta ayakları da dikildi. Üst bağlantısının yapılması işlemi, yan yolların dolgusu ve istinat duvarları asfalt serilecek düzeye getirilmeye çalışılıyor. Köprülü kavşağın bitirilmesi durumunda Malatya, Elazığ ve Üniversite yönünden stada ulaşım doğrudan ve ışıklara takılmadan gerçekleştirilecek. Yeni kavşağın en geç sezon sonuna kadar tamamlanması planlanırken, tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin en az 4 ayı bulacağı, kış ayları nedeniyle sürecin uzayabileceği öğrenildi. 









FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Stadyumu

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