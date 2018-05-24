yeni Sezondaki Hedef

Sarı-kırmızılı takımın geride kalan sezonunu değerlendiren Gündüz, kulübün yeni hedefini ilk 8 olarak ifade etti. Evkur Yeni Malatyaspor olarak hedeflerine ulaşmanın verdiği huzurla sezonu kapattıklarını kaydeden Gündüz, “Geride kalan sezonu istediğimiz yerde tamamladık. Bu anlamda yönetimimize, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapmak için herkes bundan sonraki süreçte de elinden geleni yapacaktır. Ben inanıyorum ki önümüzdeki sezon daha farklı bir yerde olacağız” şeklinde konuştu.



“En büyük avantajımız omurgası olan bir takımımız ve başında bir hocamızın bulunması”

Gündüz, yeni sezon öncesi Erol Bulut’un devam eden sözleşmesinde iyileştirme yapacaklarını da kaydederek, şunları söyledi:

“Erol Hocamız kendisini fazlasıyla ispat etti. Bu anlamda bizimde ona karşı bazı şartları daha iyi duruma getirmemiz gerekiyordu. Bir kere hocamız tamamen kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor ve bize sunduğu 3 yıllık proje de bunun en net örneği. Kendisiyle görüşüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde yeni bir sözleşmeyle yola devam edeceğiz. Yeni sezon öncesi en büyük avantajımız omurgası olan bir takımımız ve başında bir hocamızın bulunması olacak.”



“Uzun vadede hedefimiz Avrupa kupaları”

Yeni sezon hedeflerini de belirlediklerini paylaşan Gündüz, “Biz yeni sezon hedefimizi ilk 8 olarak belirledik. Tabi ilk sezon hedefimiz ligde kalmaktı, bunu başardık. Uzun vadede hedefimiz ise Avrupa kupaları. Bu sezon ise ilk 8’e girmek diye belirledik. Bunu başarabilecek kapasiteye sahip bir kulübüz. İnşallah yeni sezona en iyi şekilde girmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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