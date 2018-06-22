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YENİ SEZONA YENİ OYUNCULAR!

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, teknik direktör Hayati Palancı’nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Palancı’nın eski öğrencilerinden oluştuğu öğrenilen listede yaklaşık 20 oyuncunun isminin geçtiği, geçen yılki kadrodan ise 6 oyuncuyla yola devam kararı verildiği belirtildi. Öte yandan Hayati Palancı’nın 2 sezon önce görev yaptığı Dersimspor’dan eski öğrencileri Gökhan Zirekli ve Mehmet Güler attıkları imzalarla Yeşilyurt Belediyesporlu oldu.

YENİ SEZONA YENİ OYUNCULAR!

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, teknik direktör Hayati Palancı’nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Palancı’nın eski öğrencilerinden oluştuğu öğrenilen listede yaklaşık 20 oyuncunun isminin geçtiği, geçen yılki kadrodan ise 6 oyuncuyla yola devam kararı verildiği belirtildi. Öte yandan Hayati Palancı’nın 2 sezon önce görev yaptığı Dersimspor’dan eski öğrencileri Gökhan Zirekli ve Mehmet Güler attıkları imzalarla Yeşilyurt Belediyesporlu oldu.

22 Haziran 2018 Cuma 11:52
YENİ SEZONA YENİ OYUNCULAR!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yeşilyurt Belediyespor, iki oyuncuyla prensipte anlaştı. Hayati Palancı’nın 2 sezon önce görev yaptığı Dersimspor’dan eski öğrencileri Gökhan Zirekli ve Mehmet Güler attıkları imzalarla Yeşilyurt Belediyesporlu oldu. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı  Dursun Cumali Sucu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hayati hocamızın verdiği transfer liste doğrultusunda futbolcularla görüşmelere başladık. İki oyuncuyla anlaşma sağladık. Özellikle belirtmek isterim, amatörde futbolcu transfer etmek profesyonel liglerdeki gibi kolay değil. Profesyonel liglerde anlaşma sağlanan sporcuyla sözleşme imzalama şansınız varken amatörde bu şansınız yoktur. Anlaştığımız futbolcuların Temmuz ayı gibi lisansları çıktıktan sonra ancak peşinatlarını verebiliyoruz. O yüzden transferde acele etmeden hareket etmemiz gerekiyor. Ön görüşme yaparak anlaştığımız isimler var. Bu doğrultuda kaleci Gökhan Zirekli ve orta saha oyuncusu Mehmet Güler’le anlaşma sağladık.”

“LİSTEDE 20’YE YAKIN İSİM VAR”

Oyuncu maliyetlerinin yüksek oluşuna dikkati çeken Cumali Sucu, “Şuan da transferde fiyatlar uçuk gidiyor. Bazı takımlar gündemimizde olan futbolculara 2-3 misli daha fazla ücret teklif ediyor. Biraz daha bekleyerek fiyatların düşmesini beklememiz gerekecek. Hocamızın istediği oyuncuları transfer ederken bütçemizi de iyi kullanmamız gerekiyor. Geçen sezon kadromuzla bulunan 6 oyuncuyu Hayati hocamızın isteği doğrultusunda tekrar anlaşacağız. Ayrıca hocamızın önceden görev yaptığı takımlardan isimler var. Bize verilen listede 20’ye yakın isim var. Tabi bunun içerisine geçen yıldan oyuncularımızda dahil” diye konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporHayati PalancıYeni OyuncularCumali Sucu
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