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Yeni sezona görkemli açılış

24 Erzincanspor 2018-2019 sezonunu görkemli bir kutlama ile açtı. Erzincan Merkez Spor Salonu yanında bulunan Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen sezon açılışında U16-U17-U18-U19 takımları ile birlikte 24 Erzincanspor takımı tam kadro hazır bulundu. 2018-2019 sezonu futbol müsabakalarının oynayacağı Atletizm Pistinde gerçekleştirilen açılış ve tanıtım programına Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Erzincan Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, 24 Erzincanspor Başkanı Ahmet Tanoğlu, yönetim üyeleri ile birlikte taraftarlar katıldı.

Yeni sezona görkemli açılış

24 Erzincanspor 2018-2019 sezonunu görkemli bir kutlama ile açtı. Erzincan Merkez Spor Salonu yanında bulunan Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen sezon açılışında U16-U17-U18-U19 takımları ile birlikte 24 Erzincanspor takımı tam kadro hazır bulundu. 2018-2019 sezonu futbol müsabakalarının oynayacağı Atletizm Pistinde gerçekleştirilen açılış ve tanıtım programına Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Erzincan Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, 24 Erzincanspor Başkanı Ahmet Tanoğlu, yönetim üyeleri ile birlikte taraftarlar katıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:49
Yeni sezona görkemli açılış

Açılış öncesinde Erzincanlı ses sanatçılarından Fırat Kemahlıoğlu tarafından verilen konser açılışa katılanlar tarafından büyük coşku ile alkışlandı. Teknik yönetim ve futbolcular tek, tek tanıtıldıktan sonra kesilen kurban ve edilen dua sonrası başarı temennilerinde bulunuldu.

2018-2019 sezonunun 24 Erzincanspor için hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmalarına başlayan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Erzincan’ımız spor yönünden alt yapı yönünden gittikçe çok daha güçlü bir hale geliyor. Hem genç takımların kurulması ve yeni transferlerle birlikte inşallah 2018-2019 futbol sezonunu Erzincan için bir dönüm noktası olacak ve 2. Lige hep birlikte takımımızı destekleyerek çıkaracağız. Bu sezon çok ümitliyiz. Öncelikle kulüp başkanımıza Allah Yardım etsin, güç kuvvet versin. Biz Erzincan Belediyesi olarak her zaman kulübümüzün yanındayız. Siyasi irade olarak yanındayız, yerel yöneticiler olarak yanındayız, bir taraftar olarak yanındayız ve takımımızı desteklemeye devam edeceğiz. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni SezonErzincanspor
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