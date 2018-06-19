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Yeni sezon planlaması hazır!

Süper Lig’de ikinci sezonuna hazırlanan Yeni Malatyaspor’un yol haritası belirlendi. 25 Haziran pazartesi günü Malatya’da toplanacak sarı kırmızılı takım 5 günlük Malatya kampının ardından Bolu Termal’e gidecek. Kamp kadrosuna kiralanacak gençler dışında 25 oyuncu çağrılacak. Satışa çıkarılan ve gönderilecekler listesinde olanlar da kampa dahil edilecek.

Yeni sezon planlaması hazır!

Süper Lig’de ikinci sezonuna hazırlanan Yeni Malatyaspor’un yol haritası belirlendi. 25 Haziran pazartesi günü Malatya’da toplanacak sarı kırmızılı takım 5 günlük Malatya kampının ardından Bolu Termal’e gidecek. Kamp kadrosuna kiralanacak gençler dışında 25 oyuncu çağrılacak. Satışa çıkarılan ve gönderilecekler listesinde olanlar da kampa dahil edilecek.

19 Haziran 2018 Salı 12:16
Yeni sezon planlaması hazır!

Yeni Malatyaspor’un yeni sezon planlaması tamamlandı. Sarı kırmızılı takım mali kongrenin ardından bu kez rotayı kamplara ve kadro şekillenmesine çevirdi. Erol Bulut’un antrenman sahaları ve tesisin bazı fiziksel eksiklikleri için harekete geçen kulüp, antrenman sahalarını yüzde 80’lik bir iyileştirmeyle zemini harika bir seviyeye getirdi. Tesislerin üst kısmını kapatıp, fıtness ve cafe olarak ayarlayacak kulüp çalışanları, birkaç mekan değişikliğiyle de hocanın tüm istediklerini sezon başlamadan yerine getirecek.

25 Haziran’dan toplanacak tüm takıma mesaj gönderilirken, başka takımlara kiralanacak gençler kampa dahil edilmeyecek. Erol Bulut’un istediği transferler, mevcut kadro ve satış listesindekiler hem Malatya kampına hem de Bolu Termal kampına katılacak. 5 gün Malatya’da, 12 gün Bolu’da konaklayacak sarı kırmızılılar, daha sonra 15 günlük Düzce Topuk Yaylası kampına geçecek. Toplam 8 hafta sürecek Yeni Malatyaspor kampı 5 Ağustos’ta bitecek. Düzce kampında sadece gelecek sezon kadrosu yer alacak. Sarı kırmızlılar yeni sezon için 6 hazırlık müsabakası oynayacak.

busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORYeni Sezon
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