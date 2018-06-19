Yeni sezon planlaması hazır!

Yeni Malatyaspor’un yeni sezon planlaması tamamlandı. Sarı kırmızılı takım mali kongrenin ardından bu kez rotayı kamplara ve kadro şekillenmesine çevirdi. Erol Bulut’un antrenman sahaları ve tesisin bazı fiziksel eksiklikleri için harekete geçen kulüp, antrenman sahalarını yüzde 80’lik bir iyileştirmeyle zemini harika bir seviyeye getirdi. Tesislerin üst kısmını kapatıp, fıtness ve cafe olarak ayarlayacak kulüp çalışanları, birkaç mekan değişikliğiyle de hocanın tüm istediklerini sezon başlamadan yerine getirecek.

25 Haziran’dan toplanacak tüm takıma mesaj gönderilirken, başka takımlara kiralanacak gençler kampa dahil edilmeyecek. Erol Bulut’un istediği transferler, mevcut kadro ve satış listesindekiler hem Malatya kampına hem de Bolu Termal kampına katılacak. 5 gün Malatya’da, 12 gün Bolu’da konaklayacak sarı kırmızılılar, daha sonra 15 günlük Düzce Topuk Yaylası kampına geçecek. Toplam 8 hafta sürecek Yeni Malatyaspor kampı 5 Ağustos’ta bitecek. Düzce kampında sadece gelecek sezon kadrosu yer alacak. Sarı kırmızlılar yeni sezon için 6 hazırlık müsabakası oynayacak.

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