Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdarespor, yeni sezon hazırlıklarına Başantrenör Berat Gök sorumluluğunda İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde başladı. İlk çalışmalarını kendi tesislerinde yaptıklarını belirten Berat Gök, “Yönetime verdiğimiz rapor doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştirdik. Geçen sezondan eksik olan yerlerimize takviyelerimizi yaptık. Yabancı transferimiz de oldu. 3 numara için takviyemizi yaptıktan sonra transferi tamamlayacağız. Bu hafta tek antrenman yapacağız. Sonraki hafta kondisyon için günde çift idman olacak. Federasyon Kupası’na kadar çalışmalarımız devam edecek. Kupa 24 Eylül’de başlıyor. Bu tarihe kadar ciddi bir çalışma tempomuz olacak. Yönetimimiz sağ olsun istediğimiz transferler konusunda bizlere destek sağladılar. İlk hedefimiz Federasyon Kupası'nda tur atlamak ve daha sonra sezona güzel bir başlangıç yapmak” dedi.

Amerikalı pivot Sheron ile sezon sonu maddi noktada uzlaşamadıklarının altını çizen Gök, “Sonuç olarak Edremit Belediye Gürespor’a gitti. Bizim en büyük artımız kurumsal bir kulübüz. İstediği ücreti karşılayamadık ve gitti. Ona eş değer bir transfer yaptık. Çok fazla yabancı izledik. Bine yakın sporcu profilinden bize en uygun olanını seçtik. Eylül ayında Türkiye’de olacak. Çok heyecanlı ve yeni kolej mezunu. Takıma katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz” diye konuştu.

Geçen sezon Elazığ ekibinde forma giyen Sehernaz Çidal’i yeni sezonda da takımda görmek istediklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Kulübü takımda kalmasını istiyor. Bu transfer yakın süreçte garantilenecek. Eğer bu transfer olmazsa farklı alternatiflere yöneleceğiz. Taraftarımız geçen sene çok güzeldi. Bu sene daha iyi olacaklarını düşünüyoruz. Hedef kesinlikle play-off olacak” diye konuştu.

İHA