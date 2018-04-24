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Yeni Sezon Ağustos’da Başlayacak

Profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig, Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Yeni Sezon Ağustos’da Başlayacak

Profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig, Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

24 Nisan 2018 Salı 12:14
Yeni Sezon Ağustos’da Başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken Spor Toto 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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Profesyonel Lig
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