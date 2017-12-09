Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor ile Süper Lig’e damga vuran Göztepe arasındaki zorlu mücadele bugün saat 14.00’te Malatya Stadyumu’nda oynanacak. Bir tarafta ligin en çok deplasman puanını toplayan Göztepe, diğer tarafta 3 puan alarak iyi oyununu galibiyete dönüştürmek isteyen Yeni Malatayaspor olacak.

GENÇ FERHAT VE BURAK KADRODA!

Süper Lig’de son 4 haftada kalesinde yalnızca 5 pozisyon verip 3 gol gören ancak buna karşın gol atamayan ve sadece 2 puanla yetinen Yeni Malatyaspor, bu duraksama döneminden çıkmak isterken bir taraftan da eksik oyuncularının çok olmasının sorununu yaşıyor. Göztepe maçında kadro dışı kalan Yalçın Ayhan, kart cezalısı Aytaç ve Murat Yıldırım ile sakatlığı gerekçesiyle son anda kadrodan çıkarılan Adem Büyük’ten yararlanamayacak sarı kırmızılı temsilcimizde 20 yaşındaki Ferhat Canlı ve 21 yaşındaki Burak Kavlak 20 kişilik kadroya dahil edildi.

“SAHAYA 11 KİŞİ ÇIKACAĞIZ” MOTİVASYONU

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk 11’deki 4 as oyunun eksikliğine rağmen Göztepe karşısında futbolcularından galibiyet bekliyor. “Sahaya 11 kişi çıkacağız” diyerek oyuncularını motive eden Bulut, özellikle gol yollarında futbolcularından daha konsantre olmalarını istedi. Aytaç ve Murat’ın yokluğunda Rahman ve Sadio’ya şans verecek Bulut’un gol için Barazite, Eren ve Burak Kavlak kulübeden kenar hamlesi olacak. Sakat Adem’in yerine ise taraftarın ilk 11’de başlamasını istediği Dening şans bulacak.

GÖZTEPE’NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR!

Karşılaşma için 10.500 civarında bilet satılırken, deplasman tribününde de 500 civarında Göztepeli futbolseverler olacak. Her iki takım arasında daha önce oynanan 8 karşılaşmada Göztepe’nin 4 – 2 üstünlüğü bulunurken, 2 maç ise berabere tamamlandı. Her iki takımın genç teknik direktörleri kariyerlerine bu sezon başlarken, maçın hakemi de siftah yapacak. Süper Lig’de hakem olarak ilk maçına çıkacak Ali Şansalan hiç şüphesiz takımlar kadar dikkat çekecek.

FATİH AVCI