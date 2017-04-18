18 Nisan 2017 Salı

Yeni otobüs görücüye çıktı!

Yeni Malatyaspor’lu taraftarların Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüenkci’den istediği takım otobüsü, Malatya’ya getirilerek giydirilmeye başlandı. Sanayide modifiye işlemleri tamamlanan araç, trafik tescil işlemlerinin ardından Yeni Malatyaspor’un hizmetine sunuldu.

18 Nisan 2017 Salı 11:37
Yeni otobüs görücüye çıktı!

TFF 1. Lig’de şampiyonluğa koşan Yeni Malatyaspor’da eskiyen takım otobüsünün pabucu dama atıldı. Sarı kırmızılı takıma Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından söz verilen takım otobüsü, 10 gün önce Malatya’ya gönderilmişti. Malatya’da sanayiye gönderilen otobüs giydirme ve kaplama işlemlerine tabi tutuldu.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN LİRA CİVARINDA
  Takım otobüsünü modifiye eden iş yerinden ilk görüntüler, sosyal medyadan paylaşılırken, sarı ve siyah renklerinin kullanıldığı kaplama Malatyalı futbolseverlerden müthiş ilgi gördü. Birkaç günlük işlemin ardından takım otobüsünün trafik ve tescil işleri de halledilerek Yeni Malatyaspor’a teslim edildi. Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki otoparkta yerini alan aracın tahmini piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira civarında olduğu öğrenildi. Bugünkü Eskişehirspor maçına takımın ilk kez yeni otobüs ile getirileceği belirtilirken, taraftarlar da stat önünde yeni otobüsü görmüş olacak. Yeni Malatyaspor kulübü otobüsün iç dizaynının futbol kafilesine uygun hale getirilmesi için de sanayideki çalışanlara talimat verdiği belirtildi. 

FATİH AVCI
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