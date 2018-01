Yeni Orduspor, Diyarbekir’i gözüne kestirdi

Türkiye 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Orduspor Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Bakır, bu hafta saha ve seyircileri önünde karşılaşacakları Diyarbekirspor maçını final olarak gördüklerini ve mutlaka kazanmaya konsantre olduklarını söyledi.

Kulüp binasında haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Orduspor Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Bakır, deplasmanda karşılaştıkları Tire 1922 maçında üstün oynamalarına rağmen orta hakem Erdoğan Özkaya’nın maçı katlettiğini söyledi. Hakemin verdiği kararların maçın önüne geçtiğini belirten Bakır, “Hakem takdir haklarının tamamını Tire 1922 lehine kullandı. Rakibin kırmızı kartlık pozisyonların tamamını da es geçti. Ayrıca herkesin gözünün önünde olan bariz penaltı pozisyonumuzu da atlayarak Yeni Orduspor Kulübü’nün penaltısını da vermedi. Buna itiraz eden futbolcularımıza da kart göstererek yanlış kararlarına itirazın önünü kesmeye çalıştı. Dolayısıyla verdiği ve vermediği kararlarla, haksız yere gösterdiği kartlarla hakem maçı katletmiş ve baltalamıştır. Hakem ile ilgili tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacak ve Merkez Hakem Kurulu’na gerekli şikayetleri ve baskıyı yapacağız” dedi.

Tire 1922 maçında her şeye rağmen bir puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Bakır, bu hafta saha ve seyircileri önünde karşılaşacakları Diyarbekirspor maçına konsantre olduklarını vurguladı. Ertan Bakır, “Artık ikinci yarıda maç kaybetmeye tahammülümüz olmayacak bir durumdayız. Diyarbekırspor maçında sahada mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bizim için her maçı finaldir. Diyarbekir maçı da bizim için finaldir. Kazanmak için elimizden gelen her şey i yapacağız” diye konuştu.

Ertan Bakır, devre arasında transfer ettikleri futbolcuların katılımıyla iyi bir takım olduğunu, takıma yeni katıldıkları için uyum sorununu kısa sürede aşacaklarını ve 1-2 hafta içinde tam kıvama geleceklerini de sözlerine ekledi.