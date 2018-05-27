Yeni Malatyaspor’un kasası dolacak!

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de hoca değişikliği ve tesisleşme gibi sorunların üstesinden gelmeyi başaran Yeni Malatyaspor Kulübü’nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bu yıl bütün maçlarını tamamen dolu tribünlere karşı oynamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapımı tamamlanan toplam 46 locanın yeni sezonda satılmak için hazır hale getirildiği belirtildi. Geride kalan sezonda ortalama 10 bin taraftarın karşılaşmaları izlediği Yeni Malatya Stadyumu’nda toplam 46 locayı sezonluk satmak için hazır hale getiren sarı-kırmızılı kulüp, kombine kartlar için de oldukça titiz davranıyor. 10-12 ve 24 koltuklu olmak üzere, standartları değişen localarda ev sıcaklığı ortamının oluşturulması amaçlanmış. Buzdolabından, televizyona, özel koltuk setlerinden kişisel eşyalara kadar her şeyin düşünüldüğü locaların satışına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi. Yeni Malatyaspor Kulübü, kombine kart satışları için de hazırlıklarını tamamladı. Her taraftarın ekonomisine uygun olarak fiyatlandırıldığı açıklanan kombinelerin de önümüzdeki günlerde satışına başlanacak. Sarı-kırmızılı yönetimin kombine satışında yeni sezon için stadyumun tamamını satışa açacağı belirtilirken Yeni Malatyaspor Kulübü’nün kombine ve loca satışından bu yıl en az 2,5 milyon TL gelir beklediği öğrenildi.

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