Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926

Yeni Malatyaspor’un kasası dolacak!

Süper Lig’deki ilk sezonunda kombine ve loca satışı yapamayan Yeni Malatyaspor, yeni sezonda kombine ve locaları yetiştirmek için özel bir çalışma yürütüyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapımı tamamlanan toplam 46 loca yeni sezonda satılmak için hazır hale getirildi. Geçen sezon kombine biletlerini piyasaya sunmakta geç kalan kulüp yönetimi bu yıl ki kombineleri ise erkenden satışa sunmayı hedefliyor.

Yeni Malatyaspor’un kasası dolacak!

Süper Lig’deki ilk sezonunda kombine ve loca satışı yapamayan Yeni Malatyaspor, yeni sezonda kombine ve locaları yetiştirmek için özel bir çalışma yürütüyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapımı tamamlanan toplam 46 loca yeni sezonda satılmak için hazır hale getirildi. Geçen sezon kombine biletlerini piyasaya sunmakta geç kalan kulüp yönetimi bu yıl ki kombineleri ise erkenden satışa sunmayı hedefliyor.

27 Mayıs 2018 Pazar 10:55
Yeni Malatyaspor’un kasası dolacak!

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de hoca değişikliği ve tesisleşme gibi sorunların üstesinden gelmeyi başaran Yeni Malatyaspor Kulübü’nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bu yıl bütün maçlarını tamamen dolu tribünlere karşı oynamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapımı tamamlanan toplam 46 locanın yeni sezonda satılmak için hazır hale getirildiği belirtildi. Geride kalan sezonda ortalama 10 bin taraftarın karşılaşmaları izlediği Yeni Malatya Stadyumu’nda toplam 46 locayı sezonluk satmak için hazır hale getiren sarı-kırmızılı kulüp, kombine kartlar için de oldukça titiz davranıyor. 10-12 ve 24 koltuklu olmak üzere, standartları değişen localarda ev sıcaklığı ortamının oluşturulması amaçlanmış. Buzdolabından, televizyona, özel koltuk setlerinden kişisel eşyalara kadar her şeyin düşünüldüğü locaların satışına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi. Yeni Malatyaspor Kulübü, kombine kart satışları için de hazırlıklarını tamamladı. Her taraftarın ekonomisine uygun olarak fiyatlandırıldığı açıklanan kombinelerin de önümüzdeki günlerde satışına başlanacak. Sarı-kırmızılı yönetimin kombine satışında yeni sezon için stadyumun tamamını satışa açacağı belirtilirken Yeni Malatyaspor Kulübü’nün kombine ve loca satışından bu yıl en az 2,5 milyon TL gelir beklediği öğrenildi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper LigYeni SezonKombine Bilet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Satranç Hakem Gelişim Semineri yapılacak
Satranç Hakem Gelişim Semineri yapılacak
Mali Genel Kurul Toplantısı Ertelendi
Mali Genel Kurul Toplantısı Ertelendi
Döviz artışı zora sokuyor!
Döviz artışı zora sokuyor!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim