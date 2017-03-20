Zirvede rakiplerine 7 puan fark atan Yeni Malatyaspor’un Süper Lig yürüyüşü adeta diğer kulüplerin baskısıyla engellenmeye çalışılıyor. Yeni Malatyaspor – Şanlıurfaspor maçında TRT Spor’dan canlı yayınlanan maçta herkesin gözü önünde Yeni Malatyaspor’lu Osman Fırat’a kafa atan Şanlıurfaspor’lu Artun sadece 2 maç ceza alırken, tamamen mağdur olan hatta haksız yere kırmızı kart gören Osman Fırat 3 maç ile cezalandırıldı. PFDK’nın şaşırtan kararı şu şekilde:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 11.03.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu OSMAN FIRAT'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu ARTUN AKÇAKIN'ın, 11.03.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,” karar verilmiştir.

MEHMET KIROĞLAN