20 Mart 2017 Pazartesi

Yeni Malatyaspor’un hakkı yeniyor, haberiniz olsun! Bu resmen adaletsizlik

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu resmen çifte standart niteliğinden şok bir karar imza attı. Son oynanan lig maçında Şanlıurfaspor’dan Artun, Osman Fırat’a kafa attığı için kırmızı kart görürmüş hiçbir şey yapmamasına karşın Yeni Malatyaspor’lu Osman’da oyundan atılmıştı. PFDK kafa atan Artun’a 2, kafa yiyen Osman’a 3 maçtan men cezası verdi.

17 Mart 2017 Cuma 11:54
Yeni Malatyaspor’un hakkı yeniyor, haberiniz olsun! Bu resmen adaletsizlik

  Zirvede rakiplerine 7 puan fark atan Yeni Malatyaspor’un Süper Lig yürüyüşü adeta diğer kulüplerin baskısıyla engellenmeye çalışılıyor. Yeni Malatyaspor – Şanlıurfaspor maçında TRT Spor’dan canlı yayınlanan maçta herkesin gözü önünde Yeni Malatyaspor’lu Osman Fırat’a kafa atan Şanlıurfaspor’lu Artun sadece 2 maç ceza alırken, tamamen mağdur olan hatta haksız yere kırmızı kart gören Osman Fırat 3 maç ile cezalandırıldı. PFDK’nın şaşırtan kararı şu şekilde:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 11.03.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu OSMAN FIRAT'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu ARTUN AKÇAKIN'ın, 11.03.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,” karar verilmiştir.

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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