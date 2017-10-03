03 Ekim 2017 Salı

“Adalet istiyoruz”

Yeni Malatyaspor’un gurbetçi yıldızı BUSABAH’a konuştu! Bundesliga’dan Malatya’ya!

Yeni Malatyaspor geleceğin yıldız adayını Bundesliga’da buldu. Futbol alt yapısını M’gladbach ve Düsseldorf’da tamamlayan 19 yaşındaki Berkan Durdu’yu Yeni Malatyaspor U21 takımına kazandıran sarı kırmızılı kulüp, genç yeteneğin lisans işlemlerini çözerek bünyesine katacak. Almanya’da doğup büyüyen ancak ailesi Malatyalı olduğu için memleketini tercih eden genç Berkan ise duygularını BUSABAH Spor Eki’yle paylaştı.

03 Ekim 2017 Salı 11:14
Yeni Malatyaspor’un gurbetçi yıldızı BUSABAH’a konuştu! Bundesliga’dan Malatya’ya!

  Son yıllarda Avrupa’da forma giyen Türk kökenli oyuncular, dünya devleri başta olmak üzere birçok takımın dikkatini çekerken, Süper Lig’deki kulüplerin scout ekipleri de boş durmuyor. Her yıl onlarca genç oyuncuyu özellikle Avrupa kulüpleri düşük bedellere alıp, uçuk rakamlara satacak bir süper star haline getirirken, bu modaya Yeni Malatyaspor da ayak uydurdu.

ALT YAPISINI ALMAN DİSİPLİNİNDEN ALDI
  Yeni Malatyaspor alt yapı hocaları uzun süren titiz bir sürecin ardından gurbetçi yıldız Berkan Durdu’yu Malatya futboluna kazandırdı. Futbola, alt yapısından çıkardığı yıldızlarla meşhur Düsseldorf’da başlayan, Almanya 1. Futbol Ligi olan Bundesliga’nın köklü takımlarından M’gladbach alt yapısında forma giyen, 10 numara ve orta saha mevkilerinde görev yapabilen Berkan Durdu, daha sonra Bursaspor’a transfer oldu. Geçtiğimiz yıl devre arasında geldiği Bursa’da U19 Türkiye şampiyonluğu yaşayan Berkan, bu yıl U21 takımıyla 3 maça çıktı. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de olması nedeniyle ailesinden baskı gören Berkan, memleketinin yolunu tuttu.

HEDEFİ TÜRK MİLLİ TAKIMINDA OYNAMAK!
  Transfer hikâyesini ve hedeflerini gazetemizle paylaşan 19 yaşındaki süper yetenek, Malatyalı olduğu için Murat Uçkun ve Levent Doğandemir’in tekliflerini geri çeviremediğini söyledi.  Her iki ayağını kullanabilen 1998 doğumlu oyuncu, “Almanya’da doğdum büyüdüm futbola da orada başladım. Ama annem ve babam Malatyalı olduğu için Malatya’dan hiç kopamadım. Her yaz gelirdim. Almanya’da işler yolunda gidiyordu ama Bursaspor’dan geçtiğimiz sezonun devre arasında önemli vaatlerle ve sözlerle transfer teklifi aldım. Türkiye’yi sevdiğim için düşünmeden Bursa’ya gittim. Orada U19 Türkiye şampiyonu olduk. O takımda kaptanlık yaptım. Bu yıl U21 ile başladım ama Malatya Süper Lig’e çıkınca babam ve annem memleketine git dediler. Malatya’daki maçta Bursaspor forması giydim, buradaki hocalarım beni beğendi ve istedi. Ben de her ne kadar burada doğmasam da kendimi Malatyalı hissediyorum ve memleketime geldim. Annem ve babamın da baskısı çok oldu.” ifadelerini kullandı.

“KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM”
  Yeni Malatyaspor’da çok sıcak karşılandığını aktaran başarılı orta saha oyuncusu, “Her şeyden önce akrabalarım burada ve ben mutluyum. Benim için yeni bir macera ve sadece futbola konsantre olacağım bir şehir. Burada gerçekten Ferhat, Burak Kavlak ve kalecimiz gibi birçok yetenekli oyuncular var. Hepsi beni çok sıcak karşıladı. İnşallah güçlü bir takım oluruz ve daha da yukarılara tırmanırız. İlk hedefim Malatya’da A takıma yükselmek sonra ise Türk Milli takımında oynamak. Bunu yapacak yeteneğim ve özgüvenim var. Malatya’daki hocalarımızın bana vereceği katkıyla çok iyi yerlere gelmek istiyorum. İlk başlarda Bursa’da ve Almanya’da arkadaşlarım Malatya’ya gitme tercihimi kariyerim için yanlış buldu. Ama ben onları dinlemedim ve kalbimin sesini dinledim çünkü burası benim memleketim ve burada olmak beni daha büyük bir oyuncu yapacak. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu. 

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