29 Aralık 2016 Perşembe

Yeni Malatyaspor’un devre arası izleyeceği transfer politikasını açıklıyoruz... Kimler hancı kimler yolcu?

Süper Lig hedefine yoğunlaşan Yeni Malatyaspor devre arasında oldukça titiz bir politika izleyerek, şampiyonluk için işini şansa bırakmak istemiyor. Gidecek ve kalacak oyuncuları belirleyen teknik heyetin raporları, yönetim tarafından onaylanırken, Antalya Side kampında imzalar atıldıkça kadronun şekli de değişecek...

29 Aralık 2016 Perşembe 19:32
Yeni Malatyaspor’un devre arası izleyeceği transfer politikasını açıklıyoruz... Kimler hancı kimler yolcu?

TFF 1. Lig’de verilen devre arasını en iyi şekilde kullanarak şampiyonluk yarışında Göztepe, Eskişehirspor ve Sivasspor’un kadro kalitesine denk bir ekip oluşturma çabası içersine giren Yeni Malatyaspor’da gözler yönetim ve teknik heyetin belirlediği strateji planına çevrildi. Hata yapmamak için kılı kırk yaran kulübün devre arası raporlarına BUSABAH ulaştı.

KİMLER GİDECEK?

Takımdan ayrılmak isteyen her oyuncuyla yolları ayıracağını tüm futbolculara ifade eden yönetime şu ana kadar hiçbir talep gelmedi. Buna karşın devre arasında yapılacak 4 ya da 5 transferden dolayı oluşacak kadro şişkinliği için gönderilmesi gereken isimler ise belirlendi. Teknik heyet, sportif direktör ve yönetimin hazırladığı raporlar doğrultusunda ortak bir karara varan kulüp, mevcut kadrodan Erkan Sekman dışında 3 oyuncu daha gönderecek. Bir sol bek ve genç oyuncular Semih ile Rahman’ı da kiralama düşüncesinde olan temsilcimizde as oyunculara dokunulmayacak.

SEZON KADROSU 25 KİŞİDEN OLUŞACAK

En çok yoğunluğun olduğu forvet hattında ve yabancı kontenjanında dahi kimseyi yerinden etmeyecek yönetim, buna karşın mevcut isimlere 4 takviye daha katarak sezon kadrosunu 25’e tamamlayacak. Gönderilecek isimlere yerlerine alınan isimler belli olana kadar takımla çalışmalarına olanak sağlanacak. Mevcut ilk 11’e katkı sunacak yeni transferler gibi yedek kulübesini de zenginleştirecek özellikli oyuncular yönetim ve teknik heyetin önceliği olacak. 

FATİH AVCI
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