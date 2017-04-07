TFF 1. Lig’in en istikrarlı teknik direktörü olan İrfan Buz, Ümraniyespor maçı öncesi BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak hafta sonu deplasmanda oynayacakları zorlu maç hakkında konuşan başarılı teknik adam, İstanbul’da oynamaya alışık olduklarını belirtti.

“ÜMRANİYE’YE HAK VERİYORUM”

Karşılaşmanın ev sahibi kulübün isteği ile 2500 kişilik Ümraniye İlçe Stadı’na alınmasını normal karşıladığını aktaran Buz, “Ümraniyespor’un saha seçimine saygı duyuyoruz. Bizler takım olarak kendi hazırlığımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Onların da kendilerine göre hesapları var bu yüzden normal karşılıyorum. Olimpiyat Stadı’nda daha iyi bir zemin de müsabakayı oynasaydık daha iyi olurdu ama böyle karar aldılar. Çok ciddi bir rakip ile oynayacağız. Erkan Sözeri orada güzel işlere imza attı. Meslektaşımız Ümraniye takımını çok iyi yerlere getirdi. Onlarında hesapları var henüz iddiaları devam ediyor. Ancak bizimde tabi ki iddiamız ve hesaplarımız var. O yüzden ciddi bir müsabaka olacak. Biz çok iyi konsantre olup sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz” dedi.

“CEVAP VERİLECEK GEREKLİLİKTE DEĞİL”

Yeni Malatyaspor’da ciddi eksikler olmasına karşın takımın oyun disiplininden vazgeçmemesinin en büyük artıları olduğunu aktaran Buz, bunu tüm takımdaki arkadaşlık ortamına bağladı. “Birbirini tamamlayan oyuncularda inanmışlık var. Oyuncuların sisteme sadık kalmaları da önemli bir katkı sağlıyor” ifadelerini kullanan İrfan Hoca Elazığ basın sözcüsünün kendisi hakkındaki sözlerine ise şu cevabı verdi: “Kulübümüz tarafından zaten gerekli açıklamalar yapıldı. Üzerinde açıkçası pek fazla durmak istemiyorum. Benim yapımı herkes biliyor. Biz kendi hedefimize odaklanıyoruz. Herkes de kendi hedefine odaklanmalı diye düşünüyorum. Gündem farklı yerlere çekilmemeli diye düşünüyorum. Ezeli rakip içerisinde insanların zararlı duruma gelmesini istemiyoruz bu yüzden bu arkadaşa karşı herhangi bir açıklama yapma gereği de şahsım adına duymuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“GURURLANIYORUZ AMA REHAVET YOK”

Yeni Malatyaspor’un hem yerel hem de ulusal medyada Beşiktaş’a benzetilip oyun sisteminin övgü almasıyla ilgili de konuşan Buz, “Gelinen nokta geçtiğimiz iki maçla alakalı bu bir süreçtir. Devamlı şekilde takımın performansının arttığı yönünde yorumları en başından beri alıyoruz. Tabi bizim açımızdan gurur verici, bizim rehavete kapılmak gibi, rahat davranabileceğimiz bir lüksümüz yoktur. Bu ligde çok ciddi rakiplerimiz var onlarda belirli yerlere gelmek istiyor. O yüzden tamamen kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Futbolcu kardeşlerimle bunu sürekli konuşuyoruz. Ancak müsabaka müsabaka ilerliyoruz bu yüzden farklı olaylar olabilir. Rahat davranıp rakipleri hafife almak gibi bir lüksümüz yoktur. Kendimizi sürekli geliştirmeye çalışan bir takımız. Kendimizi de sürklase edecek bir noktada görmüyoruz. Hiçbir futbolcumuzun cezalı ya da sakat olmasını tabi ki istemiyoruz. 25 tane futbolcumuz var. Eğer şampiyon olursak 25 futbolcu da apolet takacak. Bunu da tüm futbolcularımız biliyor. O yüzden her futbolcu oynayan arkadaşına dua ediyor. Oynamayan futbolcularda kendilerini her an oynayacakmış gibi hazır tutmaya çalışıyor. Çünkü artık takımın şampiyon olması söz konusu’ şeklinde konuştu” dedi.

FATİH AVCI