Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar baba oldu.
20 Ekim 2017 Cuma 16:48
Eşi Betül Çiftpınar’ın bir kız çocuk dünyaya getirdiği haberini alır almaz izin alarak hastaneye giden Sadık, mutluluğunu takım arkadaşlarıyla paylaştı.
Sarı-kırmızılı takım formasıyla 4 sezondur ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazanan Sadık’ın dünyaya yeni gelen bebeğine İlkim adı verildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı oyuncusu sosyal medya üzerinden “Hoş geldin İlkim bebek” paylaşımıyla tebrik etti.
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