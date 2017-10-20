20 Ekim 2017 Cuma

Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar baba oldu

Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar baba oldu.

20 Ekim 2017 Cuma 16:48
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar baba oldu
  Eşi Betül Çiftpınar’ın bir kız çocuk dünyaya getirdiği haberini alır almaz izin alarak hastaneye giden Sadık, mutluluğunu takım arkadaşlarıyla paylaştı.
Sarı-kırmızılı takım formasıyla 4 sezondur ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazanan Sadık’ın dünyaya yeni gelen bebeğine İlkim adı verildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı oyuncusu sosyal medya üzerinden “Hoş geldin İlkim bebek” paylaşımıyla tebrik etti.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahSADIK ÇİFTPINAR

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