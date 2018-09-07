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Yeni Malatyasporlu Muniru görev bekliyor

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Sulley Muniru, oynamaya hazır olduğunu ifade ederek “Sadece hocamızın vereceği kararı bekliyorum” dedi. 

Yeni Malatyasporlu Muniru görev bekliyor

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Sulley Muniru, oynamaya hazır olduğunu ifade ederek “Sadece hocamızın vereceği kararı bekliyorum” dedi. 

07 Eylül 2018 Cuma 15:16
Yeni Malatyasporlu Muniru görev bekliyor

Süper Toto Süper Lig’de verilen milli arada deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçına hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da çalışmalar aralıksız sürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un yönetiminde gerçekleşen antrenmanda milli maçlar nedeniyle ülkelerine giden bazı futbolcular yer almadı. 
Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında karşılaşmayı tribünde izleyen takımın yeni transferi Ganalı orta saha oyuncusu Sulley Muniru, gazetecilere yaptığı açıklamada maçında kötü oynamadıklarını belirterek, "Sadece futbol şansı yanımızda değildi. Bir sonraki maçımıza çok iyi hazırlanıp, iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. 
Muniru, Malatya’da olduğu için çok mutlu olduğunu da dile getirerek, “Herkesin daha iyi olabilesi için çok çalışan bir topluluk görüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Eski takımımla hazırlık maçı geçirdim, kendimi hem kafa, hem de fizik olarak çok hazır hissediyorum. Sadece hocamızın vereceği kararı bekliyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyasporMuniru
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