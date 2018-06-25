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Yeni Malatyaspor’dan altyapı seçmeleri

Geleceğin futbolcularını keşfetmek amacıyla Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından altyapı seçmelerinin yapılacağı öğrenildi. Geçen sezon 6 farklı gelişim liginde başarılı bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılı takım, daha önce yaptığı seçmelerde çevre illerden ve Malatya’dan birçok yetenekli oyuncuyu kadrosuna kazandırmıştı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılacak bu yıl ki seçmelere de Doğu ve Güneydoğu illerinden yüzlerce genç oyuncunun yeteneklerini gösterebilmek için Malatya’ya geleceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor’dan altyapı seçmeleri

Geleceğin futbolcularını keşfetmek amacıyla Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından altyapı seçmelerinin yapılacağı öğrenildi. Geçen sezon 6 farklı gelişim liginde başarılı bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılı takım, daha önce yaptığı seçmelerde çevre illerden ve Malatya’dan birçok yetenekli oyuncuyu kadrosuna kazandırmıştı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılacak bu yıl ki seçmelere de Doğu ve Güneydoğu illerinden yüzlerce genç oyuncunun yeteneklerini gösterebilmek için Malatya’ya geleceği öğrenildi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:22
Yeni Malatyaspor’dan altyapı seçmeleri

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, “Her geçen gün daha da iyiye giden altyapımızda bir yandan fiziki şartları iyileştirirken bir yandan da sporcu kapasitemizin güçlenmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek Malatyalı gençlerinin gerekse Doğu ve Güneydoğu illerinde futbol oynamaya yatkın gençlerimizin keşfedilmesi konusunda teknik sorumlu hocalarımızın nezaretinde belirli aralıklarda futbolcu seçmeleri düzenliyoruz. Bu hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü saat 14.00’de Nurettin Soykan Tesisleri’nde 2000-2005 yılları arasında doğumlu olan çocukların seçmelerini yapacağız. Çarşamba 2000/2001,Perşembe 2002/2003, Cuma günü ise 2004/2005 doğumlu gençlerimizin seçmeleri yapılacak. Civar illerden ve ilimizden tesislerimize gelmek isteyen vatandaşlarımız için 3 gün boyunca 13.45’te eski belediye meydanından servis kaldırılacaktır. Bu anlamda Gençlerimizle sürekli yakından ilgilenen teknik ve idari sorumlu antrenör arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Geçen sezon ilk kez mücadele verdiğimiz gelişim liglerinde onların gözlemledikleri oyuncularla başarılı bir dönemi geride bıraktık. Verdiğimiz emeklerin sonuçlarını U21 takımımızdan yavaş yavaş almaya başladık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Malatya futbolu adına inşallah güzel işlere imza atacağız.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAltyapı Seçmeleri
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