Yeni Malatyaspor’dan altyapı seçmeleri

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, “Her geçen gün daha da iyiye giden altyapımızda bir yandan fiziki şartları iyileştirirken bir yandan da sporcu kapasitemizin güçlenmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek Malatyalı gençlerinin gerekse Doğu ve Güneydoğu illerinde futbol oynamaya yatkın gençlerimizin keşfedilmesi konusunda teknik sorumlu hocalarımızın nezaretinde belirli aralıklarda futbolcu seçmeleri düzenliyoruz. Bu hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü saat 14.00’de Nurettin Soykan Tesisleri’nde 2000-2005 yılları arasında doğumlu olan çocukların seçmelerini yapacağız. Çarşamba 2000/2001,Perşembe 2002/2003, Cuma günü ise 2004/2005 doğumlu gençlerimizin seçmeleri yapılacak. Civar illerden ve ilimizden tesislerimize gelmek isteyen vatandaşlarımız için 3 gün boyunca 13.45’te eski belediye meydanından servis kaldırılacaktır. Bu anlamda Gençlerimizle sürekli yakından ilgilenen teknik ve idari sorumlu antrenör arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Geçen sezon ilk kez mücadele verdiğimiz gelişim liglerinde onların gözlemledikleri oyuncularla başarılı bir dönemi geride bıraktık. Verdiğimiz emeklerin sonuçlarını U21 takımımızdan yavaş yavaş almaya başladık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Malatya futbolu adına inşallah güzel işlere imza atacağız.” diye konuştu.