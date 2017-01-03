Devre arası kamp çalışmalarına dün Antalya’da başlayan Yeni Malatyaspor’da gözler dış transfere çevrildi. Takımdan ayrılması gereken isimleri bir bir göndererek, yeni transferler için yer açan yönetim, şimdi de görüştüğü isimleri anlaşmaya ikna turuna başladı. bir sol bek, orta saha ve forvet oyuncusu almak için arayışlarını sürdüren yönetim özellikle forvet transferine odaklandı.

SON KARAR TEKNİK HEYETİN OLACAK!

Kamuoyunda dolaşan isimler taraftarları sabırsız bir bekleyişe iterken bunun farkında olan yönetim kurulu, gol yollarında şampiyonluk baskısını kaldıracak bir isimle anlaşmayı hedefliyor. Bu konuda yakın çevresindekilere maliyetin ikinci planda olduğunu aktaran Adil Gevrek’in kurmaylarıyla golcü adaylarını ikiye indirdiği öğrenildi. Boşnak golcü Djuriç ile Eskişehirspor’dan ayrılmak isteyen semih Şentürk’ü uzun süredir gündemin tutan yönetim, teknik heyetin istediği doğrultusunda karar verecek.

DJURİÇ GELECEK VAAT EDİYOR!

Pivot santrafor olarak başından beri Yeni Malatyaspor yönetimi ve teknik heyetin rüyalarını süsleyen Djuriç’in yaklaşık 4,5 milyonu bulan yüksek maliyeti başkan Adil Gevrek’i zorlasa da oyuncunun henüz 26 yaşında olması, Süper Lig’e çıkıldığı takdirde de kadroda tutulabilecek düzeyde olması ve geçtiğimiz sezonlarda kaydettiği goller, bireysel performansı yönetimin aklını çeliyor. 1990 doğumlu süper kulenin profesyonel kariyerinde 60 golü bulunurken, Yeni Malatyaspor yönetimi bir yandan da Djuriç’in maliyetini karşılamak için sponsor desteği arıyor.

SEMİH ŞENTÜR BU LİGİ İYİ BİLİYOR

Milan Djuriç’e göre daha az maliyetli olan Semih Şentürk ise Yeni Malatyaspor’un aklını çelen bir başka hücum oyuncusu olarak öne çıkıyor. Hem Türkiye liglerini iyi bilmesi hem de golcü kimliği ile santraforda etkili olması beklenen Semih’in bonservis sorunu olmaması da yönetimi bu oyuncuya itiyor. Yaklaşık 1,5 milyon maliyetle Djuriç’in 3’te 1 fiyatına gelebilecek milli golcü için yönetimin tek kafasındaki soru işareti ise tecrübeli golcünün yaşı. 33 yaşındaki tecrübeli golcü bu sezon 8 gol kaydederken, kariyerinde ise 175 gole sahip. Semih Şentürk ile de ciddi ciddi ilgilenen sarı kırmızılı yönetimin en geç bu hafta sonuna doğru kesin kararını vermesi bekleniyor.

FATİH AVCI