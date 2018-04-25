Yeni Malatyaspor’da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Evkur Yeni Malatyaspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı T.M. Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenman ile sürdürdü. Salonda çalışan Adem Büyük ve hafif sakatlığı bulunan Khalid Boutaib’in katılmadığı antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmanda futbolcularına uyarılarda bulunan Erol Bulut, ligin sonu yaklaştıkça rehavetin arttığını, buna herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bulut, son haftalarda performansı düşen bazı isimlerle de birebir görüşme yaptı. Isınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan idman çift kale maçla devam etti.

Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

