Yeni Malatyaspor kadrosundan 3 oyuncuyla daha yollarını ayırma kararı aldı. Sarı kırmızılı takım Sivasspor maçından sonra Sunday Mba, Ayite ve Ahmet Aras’a kulüp bulmasını söyledi. Kadrosuna yeni isimler takviye ettikçe gönderilmesi gereken oyuncuları bir bir kulüpten uzaklaştıran sarı kırmızılılarda daha önce Ferhat Kiraz, Caner Arıcı, Mehmet Sak, Osman Fırat, Sezer Özmen, Yiğitcan Erdoğan, Sedat Ağçay, Vedat Kapurtu, Amutu, İrfan Başaran ve Hakan Canbazoğlu ile yollar ayrılmıştı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın Mina, Sadio ve Batuhan transferinden sonra gönderin dediği oyuncular Pazar günü yapılan yenileme çalışmasında da takımla birlikte yer almadı. Bu oyuncuların yönetimle İstanbul’da bir görüşme gerçekleştireceği ve kulüpten alacakları karşılığında bonservisleri uygun bir bedel sayılıp ilişkilerinin takımdan kesileceği öğrenildi. Geçen yılki kadrosundan 11 futbolcu gönderen Yeni Malatyaspor kadrosuna 13 yeni takviyede bulundu. Alınacak yerli alternatif oyuncularla birlikte bu rakamın transfer dönemi bitene kadar 16’ya çıkması bekleniyor.

FATİH AVCI