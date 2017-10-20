20 Ekim 2017 Cuma

Yeni Malatyaspor’a bayrak cezası

Fenerbahçe maçı için stada kulüp bayrağı götürmeyi unutan yöneticilerden dolayı YMS’ye PFDK’dan para cezası çıktı. Ayrıca statüye aykırı hareketleri saptanan YMS taraftarına bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Federasyonun sitesinden açıklanan PFDK’nın kararları şu şekilde:

20 Ekim 2017 Cuma 11:36
Yeni Malatyaspor’a bayrak cezası

  “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 15.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G VE H bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, eşgüdüm toplantısında kulübün tescilli renklerinden oluşan bayrağının stadyum müdürüne teslim edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,”

HABER MERKEZİ
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