22 Aralık 2016 Perşembe

Yeni Malatyaspor yine PFDK’da!

Evkur Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle, Adana Demirspor ise “saha olayları” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’na sevk edildi.

21 Aralık 2016 Çarşamba 19:16
Yeni Malatyaspor yine PFDK’da!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 20.12.2016 tarihinde PFDK’ya yapılan sevk raporlarını açıkladı. Evkur Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçında taraftarların neden olduğu “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle disipline sevk edildi. Ayrıca Adana Demirspor da “saha olayları” nedeniyle disipline sevk edildi. PFDK tarafından yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 18.12.2016 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

DEMİRSPOR TARAFTARINA POLİS MÜDAHALE ETMİŞTİ

ADANA DEMİRSPOR Kulübü’nün 18.12.2016 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi. 1-1 sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor- Adana Demirspor maçında; Federasyon adına Üst Klasman Temsilcisi İstanbul Bölgesi’nden İbrahim Yuşan, Güvenlik ve Akreditasyon temsilcileri İstanbul Bölgesi’nden Sururi Saydam ile Adana Bölgesi’ne bağlı Mersin’den Abbas Öğraş görev yaptılar.

FATİH AVCI
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