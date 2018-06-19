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Yeni Malatyaspor Yeni Sezon İçin Pazartesi Günü Toplanıyor

 Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Pazartesi günü Malatya’da toplanacak. 

Yeni Malatyaspor Yeni Sezon İçin Pazartesi Günü Toplanıyor

 Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Pazartesi günü Malatya’da toplanacak. 

19 Haziran 2018 Salı 15:14
Yeni Malatyaspor Yeni Sezon İçin Pazartesi Günü Toplanıyor

Süper Lig’deki ikinci sezonuna hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte gözler hazırlık kampına çevrildi. Teknik Direktör Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı ve yönetim kurulunun ortak kararla şekillendirdiği yeni sezon hazırlık kampı programı doğrultusunda sarı-kırmızılı takım 25 Haziran Pazartesi günü Malatya’da toplanacak. 
Sarı-kırmızılılar Malatya’da 5 günlük sağlık kontrolleri ve kampa hazırlık aşamasından sonra ilk etap çalışmaları için Bolu Termal Tesisleri'ne geçecek. Bolu’da 15 gün kamp yapmayı planlayan Malatya temsilcisinin, ikinci etap kampını ise Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleştireceği belirtildi. Evkur Yeni Malatyaspor’da Türkiye dışı bir kamp programının ise programda olmadığı bildirildi. 
Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren ve yeni sezon için tekrar anlaşma yapılmayan Aytaç Kara, Mateus Doria ve Gilberto Oliveira dışında diğer oyuncuların tamamının kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi. 

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İHA

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORYeni Sezon
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