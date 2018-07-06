Yeni Malatyaspor'un yeni transferi kampa katıldı

Kamp ve transfer dönemini hareketli geçiren E.Y. Malatyaspor'da Bolu kampında 6. gün geride kalırken, çalışma temposunun her geçen gün yükseldiği belirtildi.

Güç arttırıcı çalışmalarla günde çift antrenman yapan sarı-kırmızılılarda Khalid Boutaib ve Michael Pereira henüz kampa katılmazken, Göztepe’den transfer edilen Ömer Şişmanoğlu ise takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Bu antrenmanda arkadaşlarıyla tanışan Ömer, daha sonra kendisi için hazırlanan program doğrultusunda özel bir çalışma gerçekleştirdi.



“Daha da güçlendik”

Bolu kampı ve transferdeki son durumla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Teknik Direktör Erol Bulut, hazırlıkların verimli bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Ömer Şişmanoğlu’nun da aralarına katılmasıyla daha çok güçlendiklerini belirten Bulut, “Bolu’da günde çift idman temposuyla yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu arada hazırlık maçları da oynayacağız. Bu maçlarda son durumumuzu daha yakından görmüş olacağız. Transferde en son aramıza Ömer Şişmanoğlu katıldı. Kendisi kalitesini ispatlamış bir arkadaşımız. İnşallah burada bize katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ömer’in de gelmesiyle gücümüze güç kattık” diye konuştu.