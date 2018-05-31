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Yeni Malatyaspor'un Borcu: 20 Milyon TL

Süper Lig’de kulüplerin birçoğunun ekonomik dar boğazda olmasının yeni sezon öncesi transfer piyasasını olumsuz etkilemesi beklenirken, Evkur Yenimalatyaspor Kulübü 20 milyon TL’lik borcuyla mali yükü en az olan kulüplerden birisi oldu. 

Yeni Malatyaspor'un Borcu: 20 Milyon TL

Süper Lig’de kulüplerin birçoğunun ekonomik dar boğazda olmasının yeni sezon öncesi transfer piyasasını olumsuz etkilemesi beklenirken, Evkur Yenimalatyaspor Kulübü 20 milyon TL’lik borcuyla mali yükü en az olan kulüplerden birisi oldu. 

31 Mayıs 2018 Perşembe 14:56
Yeni Malatyaspor'un Borcu: 20 Milyon TL

E.Y Malatyaspor'da 17 Haziran’da yapılacak mali genel kurul toplantısı öncesi kulübün toplam borç miktarı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, birçok kulübün ekonomik krizle boğuştuğu Süper Lig’de 20 milyon TL’lik borç rakamıyla borç yükü en az olan kulüplerden birisi olarak dikkat çekti. Vergi ve SSK borcu bulunmayan sarı-kırmızılı kulübün borç hanesindeki 20 milyonun 14 milyon 800 bin TL’lik kısmının ise döviz üzerinden transfer ettiği yabancı oyuncuların transfer ücretlerine binen kur farkı olduğu öğrenildi. 

Önümüzdeki günlerde yapılacak mali genel kurul toplantısında kulübün gelir- gider tablosunun kamuoyuyla paylaşılacağı sarı-kırmızılı kulüpte, tahmini bütçe de belirlenerek açıklanacak. 
Sarı-kırmızılı kulüpte sezonun tamamlanmasının ardından futbolcularının vadesi gelmiş alacaklarının tamamına yakınının çek ve nakit olarak ödenerek, borç yükünün önemli bir kısmının da temizlendiği öğrenildi. 
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından mali yapısı iyi olan kulüplere verilen UEFA Lisansını almaya hak kazanmıştı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper LigBorç
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