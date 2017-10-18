Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçına yeni tesislerinde hazırlanıyor
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçına yapımı bir süre önce tamamlanan yeni tesislerinde hazırlanıyor.
17 Ekim 2017 Salı 16:33
Sarı-siyahlılar, bir süre önce Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak kulübe teslim edilen yeni tesislerini kullanmaya başladı.
5 yıldızlı otel konseptine uygun olarak inşa edilen yeni tesislerinde Trabzonspor maçına hazırlanan sarı-siyahlı takım, daha önce otelde konakladığı için yaşadığı bazı sıkıntıları da geri bırakmış oldu.
Malatya İl Özel İdaresi ile Spor Toto Teşkilatı’nın ödenekleriyle 2010 yılında inşa edilen ancak sonraki dönemlerde faaliyete geçirilemediği için atıl durumuna düşen yeni tesisin tamamlama işi için Büyükşehir Belediyesi tarafından 1,5 milyon TL harcandığı belirtildi.
Ancak yeni tesisin hala bazı eksikliklerin bulunduğu, bu durumun da Teknik Direktör Erol Bulut tarafından memnuniyetsizlikle karşılandığı belirtildi. Bulut’un eksiklerin bir an önce giderilmesi için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Yeni Malatyaspor'un yeni tesisi kullanmaya başlamasıyla birlikte, kulübün ekonomik yükünü de azaltacağı ifade edildi.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!