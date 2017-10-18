18 Ekim 2017 Çarşamba

Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcuları aşure etkinliğine katıldı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve futbolcular Hanımın Çiftliği Sadiye Lütfi Evliyaoğlu Ortaokulu’nda düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

18 Ekim 2017 Çarşamba 14:30
Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcuları aşure etkinliğine katıldı
  Muharrem Ayı münasebetiyle düzenlenen ttkinliğe Hanımın Çiftliği eski Belediye Başkanı Abdulvahap Şerefhanlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Söylemez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut ve futbolcuları Ertaç Özbir, Batuhan Altıntaş, şube müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Okul müdürü Muhammed Ali Karagöz etkinlikle bir konuşma yaparak katılımlarından dolayı gelenlere teşekkür etti.
Evkur Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Erol Bulut ise aşure etkinliği için okul yönetimine teşekkür ederek, “Bugün buraya davet edilmekten dolayı çok mutlu olduk. Aşure demek birlik beraberlik demektir. İnşallah bu birlik beraberliğimiz her zaman devam eder” diye konuştu.
Erol Bulut ve futbolcular daha sonra kazanın başına geçerek aşure servisi yaptılar.
İHA
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