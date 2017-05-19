Boluspor maçı sonrasında yaşadığı sevinç ve mutluluk günlerdir konuşulan İrfan Buz’a idmanı takip eden gazeteciler, o anlarda ağlayan, omuzlarda çığlık atan ve topu yakalamak için hırsla yere düşen psikolojisini sordu.

“FİKSTÜR ÇEKİLDİĞİNDE DEĞERİ DAHA ÇOK ANLAŞILACAK”

Duygu patlaması yaşadığını ifade eden Buz, “Çünkü o baskı altında oluyoruz. Hemen hemen her hafta liderlik koltuğunda oturuyorsunuz ve elinizden şampiyonluğun kaçmaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Birde düşünün ki eğer bu başarıyı yakalamamış olsaydık önümüzdeki yıllarda neler olurdu bu da büyük bir soru işareti. O yüzden bunun mutluluğu vardı. Bu yüzden Boluspor maçının sonrasında duygu patlaması yaşadık. Bir sürü dikenli yollardan geçtik. Zorluklar ve güzellikler oldu. Ama sonuçta hep büyük resme baktık. Büyük resim için herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı. Yeni Malatyaspor önümüzdeki sene Süper Lig’de yer alacaktır. İnsanlar bunu ancak şöyle idrak edecektir; ne zaman Süper Lig fikstürü çekilir karşılaşmaların oynanacağı haftalara baktıklarında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray veya Karabükspor gibi takımlarla oynanırsa o zaman insanlar bunu hissedeceklerdir.” Dedi.

“HEP BERABERE GURURLANDIK”

Bu başarıda emeği geçenlere tek tek teşekkür eden İrfan Buz, “Futbolcularımız başta olmak üzere başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlara, teknik ekibimizde yer alan Ali Ravcı, kendi ekibimden Zafer Hızarcı, Engin Özdemir, İsmail Aydoğdu ve Erkan Buz ve Evrim hocamız, Selçuk Günaydın herkese çok teşekkür ediyorum. Malatya’nın büyüklerine ilk başta Gümrük Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye milletvekillerimize, özellikle Öznur Çalık Hanımefendiye çok içten bizi desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Tabi ki olmazsa olmaz isimlerden Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ahmet Çakır her zaman bizlere ve kulübe destek olmuştur. Kendisi bu başarıda inanılmaz büyük bir pay sahibidir. Sayın Valimize ve diğer belediye başkanlarımıza da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar onlar da ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Basın mensubu arkadaşlarımız da zaman zaman eleştirdikleri olmuştur ama sonuçta herkes burada gururlandı.” İfadelerini kullandı.

“33 HAFTANIN SADECE 6 MAÇINDA KÖTÜ OYNADIK”

Yaşadığı stres dolayısıyla vücudunda yaralar çıktığını aktaran Buz, “Vücudumda bazı kendiliğinden stresten çıkmış yaralar var. Şampiyonluk yolunda demek ki bunlar yaşanarak oluyor. Allah’ımıza şükürler olsun zaman zaman iyi zaman zaman da iyi olmayan maçlar oynadık. Futbolcu kardeşlerim bu başarıda en büyük pay sahibidir. 33 hafta maç oynadık ama 26-27 maç iyi oynadılar 6 maç kabul ediyoruz kötüydü. Ama aslanlar gibi çıktılar oynadılar. Ayaklarına ellerine sağlık haklarını helal etsinler. Gururla bu formayı üzerlerinde taşıdılar. Yeni Malatyaspor’a ve Malatyalılara layık oldular. Bizde layık olduğumuz için gerçekten gururluyuz.” Şeklinde konuştu.

“TRİBÜNDEKİ TARAFTARLA BENİM ARAMDA FARK YOK”

Tribündeki insanla kendisi arasında bir fark olmadığını aktaran Buz, “Gözyaşlarının anlamı, tribündeki insanlarla ve ben aynıydık. Bolu maçını kazanarak şampiyon olmak istiyorduk. Fakat tutuktuk, bizde dışarıdan futbolcularımızı psikolojik olarak yakalamak istiyorduk. Tribünlerde taraftarlarımız müthişlerdi. Diğer takımlara baktığımızda demek onlarda üzerlerinde baskıyı kaldıramadılar kolay değildir, insanoğludur ve onlarda berabere kaldılar. Mağlup olmamamız da bizim açımızdan çok önemliydi. Maçın sonuna doğru golü bulup maç bitiminden sonrada diğer sonuçlarında gelmesiyle duygu patlaması oldu. Çünkü inanılmaz bir andı. Onu hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım. Almanya’dan Türkiye’ye geleli 4 yıl olacak ve bu kadar kısa süre içerisinde Cenabı Allah bunu bize nasip ettiği için çok şükür Rabbime. Benimle birlikte tribünlerde ağlayan insanlar vardı. Bunlar güzel şeyler hayatın içerisinde olağan şeyler.” Dedi.

“SİVASSPOR’U KUTLUYORUM”

Sivas’a lider olarak gidip şampiyon olarak dönmek istediklerini aktaran Buz, “Sivasspor’u da kutluyorum ve onlarda bizleri bekliyorlar. İyi bir müsabaka olmasını diliyorum. Mecnun Otyakmaz başkan da zaten belirtti, birlikte el ele kol kola kupalarımızı alalım. Onlarda sonuçta lider olarak bitirmek isteyeceklerdir bizde istiyoruz. Futbolcularımız yoruldular, bazı oyuncularımız olmayacak, eksiklerimiz olacak ama oynayacaklar futbolcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yapacaklardır. Komşu kentlerin birlikte Süper Lig’e çıkması çok güzeldir. Play off müsabakalarına katılacak takımlara da başarılar diliyorum. Düşme potasında olan takımlara Allah kolaylık versin onlara da başarılar diliyorum.” Diye konuştu.

FATİH AVCI