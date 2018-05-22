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Yeni Malatyaspor tarihinde bir ilk

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu. Evkur Yeni Malatyaspor tarihinde ilk kez UEFA Lisansı alarak, bu listede lisans alan kulüpler arasına adını yazdırdı. 

Yeni Malatyaspor tarihinde bir ilk

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu. Evkur Yeni Malatyaspor tarihinde ilk kez UEFA Lisansı alarak, bu listede lisans alan kulüpler arasına adını yazdırdı. 

22 Mayıs 2018 Salı 16:16
Yeni Malatyaspor tarihinde bir ilk

TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden inceledi ve 2018-2019 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. 
Yapılan incelemeler sonucunda 20 Kulübün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Spor Toto Süper Lig'den Atiker Konyaspor, Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir FK, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Spor Toto 1.Lig'den Çaykur Rizespor A.Ş. ve İstanbulspor A.Ş. UEFA Lisansı almaya hak kazandı. 
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün UEFA Lisansı alması, sarı-kırmızılı camiada memnuniyetle karşılandı. 

Sarı-kırmızılı kulübün müdürü Selçuk Günaydın, UEFA Lisansı alınmasının mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, emeği geçenlere teşekkür etti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporUefaLisans
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