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YENİ MALATYASPOR TARAFTARINDAN KAMPANYA

Evkur Yeni Malatyaspor’da cumartesi günü Malatya’da oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi taraftarın sosyal medyada başlattığı ‘Sen yoksan bir kişi eksik’ kampanyası kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

YENİ MALATYASPOR TARAFTARINDAN KAMPANYA

Evkur Yeni Malatyaspor’da cumartesi günü Malatya’da oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi taraftarın sosyal medyada başlattığı ‘Sen yoksan bir kişi eksik’ kampanyası kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

29 Mart 2018 Perşembe 16:27
YENİ MALATYASPOR TARAFTARINDAN KAMPANYA

Taraftarlar arasında bir arkadaşını düello şeklinde maça davet etme şeklinde başlatılan kampanyaya kısa sürede birçok taraftar katılırken, kampanyanın maç bilet satışlarına da olumlu yansıdığı ifade edildi. Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nin başlattığı ‘Sen yoksan bir kişi eksik’ kampanyasına destek verenler arasında kadın ve çocukların olduğu da dikkat çekerken, spor programcısı Ertem Şener de çektiği bir videoyla Malatyalıları maça davet etti.

‘Sen yoksan bir kişi eksik’ kampanyası bir grup taraftarın ligin 25. haftasında oynanan Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını yüksek bulup, maçlara gitmeme kararı alması üzerine başlatıldı. Kampanyaya çektiği videoyla sosyal medya üzerinden destek veren taraftar sayısının maç gününe kadar artması bekleniyor.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporGençlerbirliği
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