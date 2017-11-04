İstanbul’da devam eden Malatya Tanıtım Günleri’nde Yeni Malatyaspor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı store standına yoğun ilgi olduğu belirtildi.
03 Kasım 2017 Cuma 14:39
Yeni Kapı Fuar Alanı’nda Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu’nun organizesi ile gerçekleştirilen Malatya Tanıtım günlerinde ilk günden itibaren en fazla ilgiyi Evkur Yeni Malatyaspor standının gördüğü bildirildi.
Malatya Tanıtım Günleri’nde açılan stantla Malatyalıların Evkur Yeni Malatyaspor ile buluşması amaçlanırken, forma satışlarından da önemli bir gelir beklendiği ifade edildi.
Ankara’dan sonra İstanbul’da da bu ekinliğin yapılmasının Malatya’nın tanıtımı için oldukça önemli gördüğünü kaydeden E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Malatya’nın tüm Malatyalıların ortak paydası ve çatısı olduğunu ifade eden Gevrek, “Malatya’mızın tanıtımının yapılacağı İstanbul’daki Malatya Tanıtım Günleri’nde Yeni Malatyaspor’umuzun da standı açtık. İnşallah tanıtım günlerinde hem kulübümüzün resmi ürünlerini Malatyalılara ulaştıracağız, hem de memleket havası solumak isteyenlere güzel bir fırsat sunulmuş olacak. Malatya tüm Malatyalıların ortak paydası ve çatısıdır. Tüm Malatyalı hemşerilerimizi Malatya Tanıtım Günleri’ne bekliyoruz” diye konuştu.
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